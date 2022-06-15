Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае днём 16 июня
Дневная температура составит от +21 до 26 градусов
16 июня 2022, 06:02
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Алтайского края днём 16 июня. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, дневная температура составит от +21 до 26 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +21 до +23 градусов, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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