Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае днём 16 июня

Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Алтайского края днём 16 июня. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, дневная температура составит от +21 до 26 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +21 до +23 градусов, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.