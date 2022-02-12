Колебания от −28 до −1 градуса. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

Утром 13 февраля в Алтайском крае температура установится на уровне −23...-28 градусов, по югу −13...-18°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днём потеплеет до −6...-11 градусов, по югу местами до −1°С. В западных и предгорных районах снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами в западных и южных районах порывы 10-15 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до −23...-25 градусов, днём потеплеет до −6...-8°С. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.