Ливни, град, шквалы. О погоде в Алтайском крае 27 июня

Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди и град в отдельных районах ожидаются 27 июня в Алтайском крае. Как сообщает региональный ЦГМС, дневная температура составит от +27 до +32 градусов, местами по северо-западу — от +21 до +26 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-27 м/с.

В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов. Дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.