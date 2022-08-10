Ливни, грозы и град обрушатся на Алтайский край с 10 по 12 августа

Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днём 10-го, сутки 11-го и ночью 12 августа, сообщили в региональном МЧС.

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра при грозах до 19 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома следует закрыть окна, в том числе на балконе. На улице нужно обходить дома с неустойчивой кровлей, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае поездки в грозу во избежание ДТП лучше припарковаться. Также в такую погоду нельзя рыбачить и купаться.

В случае происшествий следует звонить по номеру 101.