Местами до +10. О погоде в Алтайском крае 29 марта

Днём 29 марта на юге Алтайского края местами воздух прогреется до +10 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица.

В целом в крае ожидается температура от 0 до +5 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле — от +2 до +4 градусов. В конце дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.