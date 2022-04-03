Местами до +19. О погоде в Алтайском крае 4 апреля

Температура воздуха в некоторых районах Алтайского края 4 апреля будет почти летней. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе термометры покажут +9...+14 градусов, по югу местами до +19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.