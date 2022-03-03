Местами до +6 градусов. О погоде в Алтайском крае 4 марта

Утром 4 марта в Алтайском крае температура составит -10...-15 градусов, местами — от -17 до -22°С. Вечером воздух прогреется до 0...-5 градусов, в предгорьях до +1...+6°С.

В Барнауле ночью похолодает до -10...-12 градусов, днём потеплеет до 0...-2°С.

По всему краю ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.