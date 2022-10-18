Местами дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 19 октября

От +6 до +11 градусов ожидается днем 19 октября в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу синоптиков, ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле будет прохладнее, от +6 до +8 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.