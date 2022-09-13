Местами дожди. О погоде в Алтайском крайе 14 сентября

От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 сентября. Согласно прогнозами синоптиков ЦГМС, светлое время суток пройдет преимущественно без осадков.

По юго-востоку местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.