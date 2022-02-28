Местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае в первый день весны

Утром 1 марта в Алтайском крае температура составит -12…-17 градусов, местами — до -23°С. Днём воздух прогреется до -2…-7 градусов, в предгорьях местами до +3 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле утром похолодает до -15…-17 градусов, днём потеплеет до -4…-6°С. Во второй половине ночи небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

По всему краю будет дуть юго-западный ветер: утром — до 2-7 м/с, днём ускорится до 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.