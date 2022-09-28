Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 29 сентября

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 сентября. Как сообщают синоптики регионального ЦГМС, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления.

Местами не исключено появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Временами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.