На Алтае осенняя весна. Когда край атакуют ноябрьские морозы?

Несколько дней во многих сибирских городах будет держаться весенняя погода, однако совсем скоро температура стремительно упадёт, пишет «Курьер.Среда».

Например, в Барнауле в среду, 16 ноября, будет самый тёплый день второй половины месяца: +2 градуса днём и -2°С ночью.

С 17 по 19 ноября температура составит -5°С днём и до -9 градусов ночью. 20 и 21 ноября температура упадёт до -10 днём и -12°С ночью. 22-го числа днём обещают потепление до -1 градуса.

«23 и 24 ноября ожидаются самые холодные дни месяца: до -30°С днём и -30°С ночью», — отмечает издание.

Днём 25 ноября прогнозируется -17 градусов, 26-го термометры покажут -20 градусов в течение дня и до -27°С ночью. 27-го числа ожидается -15°С днём и -20°С в тёмное время суток. А 28 ноября -10 и -13 градусов днём и ночью соответственно.

29 и 30 ноября температура в Барнауле составит -9 градусов днём и -9°С ночью.