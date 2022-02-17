Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

От −3 до −8 градусов ожидается в Алтайском крае днём 18 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдёт умеренный снег.

По прогнозам синоптиков, ожидаются метели, однако по востоку края осадков будет меньше. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами в южных и восточных районах порывы 13-18 м/с.

В Барнауле от −5 до −7 градусов. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.