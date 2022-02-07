Около -10 градусов и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 8 февраля

Утром 8 февраля в Алтайском крае температура составит -21…-26 градусов, местами — от -14 до -19°С. Днём воздух прогреется до -7…-12 градусов, в юго-западных и предгорных районах — до -1…-6°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами по югу небольшой снег. В утренние часы возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с.

В Барнауле утром похолодает до -21…-23 градусов, днём столбики термометров покажут -7…-9°С. В конце дня ожидается небольшой снег. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.