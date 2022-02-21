От −5 до +5. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

От 0 до −5 градусов ожидается в Алтайском крае 22 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу края столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до −2. Преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.