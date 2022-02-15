Порывы ветра до 17 м/с. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

Утром в Алтайском крае температура составит -14…-19 градусов, по северо-западу — до -20…-25°С, сообщает региональный Гидрометцентр. Днём воздух прогреется до -12…-17 градусов, в предгорьях — до -7°С.

Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле утром похолодает до -15…-17 градусов, днём будет немного теплее — от -12 до -14°С. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.