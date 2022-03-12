Порывы ветра до 18 м/с. О погоде в Алтайском крае 13 марта

Утром 13 марта в Алтайском крае температура составит -19...-24 градуса, по югу местами от -12 до -17 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. По югу местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, утром — 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле утром похолодает до -19...-21 градуса, днём потеплеет до -6...-8°С. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.