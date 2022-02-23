Снег и до +4. О погоде в Алтайском крае 24 февраля

Снег в отдельных районах Алтайского края ожидается 24 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами возможны порывы до 13 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура составит от -1 до -6 градусов, по югу — от +2 до +4 градусов. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.