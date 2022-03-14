Снег и местами потепление до нуля. О погоде в Алтайском крае 15 марта

Утром 15 марта в Алтайском крае температура составит -17...-22 градуса, по югу местами -11...-16°С, сообщает региональный Гидрометцентр. Днём воздух прогреется до -5...-10°С, по югу местами до 0°С.

По югу снег, в предгорьях местами сильный снег. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до -15...-17 градусов, днём потеплеет до -5...-7°С. В конце дня небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.