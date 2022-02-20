Солнечно и до +4. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

Температура от −2 до −7 градусов ожидается в Алтайском крае 21 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях местами наступит весна — воздух прогреется до +4 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается от −4 до −6 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.