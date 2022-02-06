Солнечный день. О погоде в Алтайском крае 7 февраля

Местами до -1 градуса ожидается в Алтайском крае днём 7 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Без осадков. Изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.