Утром до -33 градусов. О погоде в Алтайском крае 10 февраля
Преимущественно без осадков, местами изморозь и туман
10 февраля 2022, 02:00
Утром 10 февраля в Алтайском крае температура составит -22…-27 градусов, местами в северных районах до -33°С, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до -14…-19 градусов, в предгорьях — до -8°С. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
В Барнауле утром ожидается до -25…-27 градусов, днём — до -13…-15°С. Без осадков, изморозь. На дорогах гололедица.
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