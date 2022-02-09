Утром до -33 градусов. О погоде в Алтайском крае 10 февраля

Утром 10 февраля в Алтайском крае температура составит -22…-27 градусов, местами в северных районах до -33°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до -14…-19 градусов, в предгорьях — до -8°С. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

В Барнауле утром ожидается до -25…-27 градусов, днём — до -13…-15°С. Без осадков, изморозь. На дорогах гололедица.