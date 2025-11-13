WhatsApp* предлагает россиянам создать ключ доступа для авторизации в обход блокировок

Уведомление появляется при первом за сутки входе в приложение

13 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

WhatsApp* начал предлагать россиянам альтернативный способ входа – мессенджер предупреждает о возможных проблемах с доставкой СМС и предлагает создать ключ доступа. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Пользователям приходит предупреждение: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход».

После нажатия на уведомление WhatsApp* предлагает создать ключ доступа, который сохраняется в менеджере паролей. В мессенджере уточняют, что такой способ авторизации считается более надежным и удобным.

Ранее сообщалось, что мессенджеры WhatsApp* и Telegram внедрили авторизацию через электронную почту. Соответствующее уведомление начали получать российские пользователи.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России