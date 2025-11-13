WhatsApp* предлагает россиянам создать ключ доступа для авторизации в обход блокировок
Уведомление появляется при первом за сутки входе в приложение
13 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
WhatsApp* начал предлагать россиянам альтернативный способ входа – мессенджер предупреждает о возможных проблемах с доставкой СМС и предлагает создать ключ доступа. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Пользователям приходит предупреждение: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход».
После нажатия на уведомление WhatsApp* предлагает создать ключ доступа, который сохраняется в менеджере паролей. В мессенджере уточняют, что такой способ авторизации считается более надежным и удобным.
Ранее сообщалось, что мессенджеры WhatsApp* и Telegram внедрили авторизацию через электронную почту. Соответствующее уведомление начали получать российские пользователи.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
22:37:58 13-11-2025
Правду не задушишь не убьёшь...
00:32:08 14-11-2025
Респект им
12:22:35 14-11-2025
и что? делать-то что с этим предложением? нам оно надо или нет?
13:04:17 14-11-2025
Операторы блокируют Whatsup. Старики не могут позвонить детям и внукам.