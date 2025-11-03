НОВОСТИОбщество

WhatsApp* и Telegram ввели вход через электронную почту для россиян

Это упрощает авторизацию и восстановление аккаунта

03 ноября 2025, 09:57, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru
Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram внедрили авторизацию через электронную почту. Соответствующее уведомление начали получать российские пользователи. Об этом сообщает "Код Дурова".

Такую функцию ввели, чтобы упростить вход в аккаунт в условиях ограничения СМС и звонков. 

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», – говорится во всплывающем окне.

Ранее стало известно, что в России вводят ограничения на регистрацию в Telegram и WhatsApp*. СМИ сообщали, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации.

По данным "Кода Дурова", от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. При этом сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера. 

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России

Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

СМИ: в России ввели ограничения для новых пользователей в Telegram и WhatsApp*

По данным инсайдеров, россияне не получают сообщения и голосовые вызовы при регистрации
НОВОСТИОбщество
Россия мессенджеры

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:26:22 03-11-2025

Красавчики.
Ждём когда электронную почту признают экстремистской.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:14 03-11-2025

Давно бы пользовался этими утилитками, если бы сразу так сделали, а сейчас уже не нужен ни телеграм, ни WhatsApp.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:52 04-11-2025

Гость (13:09:14 03-11-2025) Давно бы пользовался этими утилитками, если бы сразу так сде... И Маха(он не Макс) не хочу, пусть бюджетники пользуются

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:53 03-11-2025

Спокойно вхожу и в телегу и вацап. Никто ничего не требует.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хочу спросить, правительство в

16:49:04 03-11-2025

Есть тут кто из правительства? mail.ru будут блокировать? При коммунистах mail.ru не было. Конечно я написал тупость, но сейчас тупость становится нормой.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:10 03-11-2025

Хочу спросить, правительство в (16:49:04 03-11-2025) Есть тут кто из правительства? mail.ru будут блокировать? Пр... +100500. Зачётная тупость 😆

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вангую

15:31:16 04-11-2025

майл ру заблокируют вместе с блаблакаром

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров