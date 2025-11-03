Это упрощает авторизацию и восстановление аккаунта

03 ноября 2025, 09:57, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram внедрили авторизацию через электронную почту. Соответствующее уведомление начали получать российские пользователи. Об этом сообщает "Код Дурова".

Такую функцию ввели, чтобы упростить вход в аккаунт в условиях ограничения СМС и звонков.

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», – говорится во всплывающем окне.

Ранее стало известно, что в России вводят ограничения на регистрацию в Telegram и WhatsApp*. СМИ сообщали, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации.

По данным "Кода Дурова", от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. При этом сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России