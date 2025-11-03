WhatsApp* и Telegram ввели вход через электронную почту для россиян
Это упрощает авторизацию и восстановление аккаунта
03 ноября 2025, 09:57, ИА Амител
Мессенджеры WhatsApp* и Telegram внедрили авторизацию через электронную почту. Соответствующее уведомление начали получать российские пользователи. Об этом сообщает "Код Дурова".
Такую функцию ввели, чтобы упростить вход в аккаунт в условиях ограничения СМС и звонков.
«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», – говорится во всплывающем окне.
Ранее стало известно, что в России вводят ограничения на регистрацию в Telegram и WhatsApp*. СМИ сообщали, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации.
По данным "Кода Дурова", от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. При этом сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера.
*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России
10:26:22 03-11-2025
Красавчики.
Ждём когда электронную почту признают экстремистской.
13:09:14 03-11-2025
Давно бы пользовался этими утилитками, если бы сразу так сделали, а сейчас уже не нужен ни телеграм, ни WhatsApp.
17:03:52 04-11-2025
Гость (13:09:14 03-11-2025) Давно бы пользовался этими утилитками, если бы сразу так сде... И Маха(он не Макс) не хочу, пусть бюджетники пользуются
14:03:53 03-11-2025
Спокойно вхожу и в телегу и вацап. Никто ничего не требует.
16:49:04 03-11-2025
Есть тут кто из правительства? mail.ru будут блокировать? При коммунистах mail.ru не было. Конечно я написал тупость, но сейчас тупость становится нормой.
18:47:10 03-11-2025
Хочу спросить, правительство в (16:49:04 03-11-2025) Есть тут кто из правительства? mail.ru будут блокировать? Пр... +100500. Зачётная тупость 😆
15:31:16 04-11-2025
майл ру заблокируют вместе с блаблакаром