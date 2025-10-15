Якутский общественник обвинил Запад в пропаганде курения через мультфильм "Ну, погоди!"

Запад с помощью персонажей советских мультфильмов программирует россиян на курение

15 октября 2025, 10:45, ИА Амител

Глава Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин обвинил "коллективный Запад" в пропаганде курения через советские мультфильмы. В интервью телеканалу "Якутия 24" общественник заявил, что привычка волка из "Ну, погоди!" и крокодила Гены курить – это "подсознательное программирование населения", направленное на "захват недр России".

«Раньше не замечал, что в “Ну, погоди!" волк курит. А в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодила Гену возьмите – почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения. Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить», – заявил Лыткин.

В беседе с Telegram-каналом "Подъем" общественник уточнил, что существует множество научных работ, доказывающих влияние массовой культуры на формирование зависимостей.