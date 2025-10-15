Якутский общественник обвинил Запад в пропаганде курения через мультфильм "Ну, погоди!"
Запад с помощью персонажей советских мультфильмов программирует россиян на курение
15 октября 2025, 10:45, ИА Амител
Глава Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин обвинил "коллективный Запад" в пропаганде курения через советские мультфильмы. В интервью телеканалу "Якутия 24" общественник заявил, что привычка волка из "Ну, погоди!" и крокодила Гены курить – это "подсознательное программирование населения", направленное на "захват недр России".
«Раньше не замечал, что в “Ну, погоди!" волк курит. А в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодила Гену возьмите – почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения. Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить», – заявил Лыткин.
В беседе с Telegram-каналом "Подъем" общественник уточнил, что существует множество научных работ, доказывающих влияние массовой культуры на формирование зависимостей.
«Там, где курят и пьют, есть элементы программирования на курение и питье. Каким образом все это попадает на экраны – трудно ответить. Это не обязательно Запад, может и с подачи алко- и табачной торговли. Но кому выгодно, чтобы россияне убивали свое здоровье?» – добавил Лыткин.
Конечно он прав, наверняка не обошлось без засланного агента спецслужб в "Союзмультфильм", ну и видимо в профильные ведомства, который этот мультфильм рекомендовали к прокату на советском ТВ. А уж сколько западных агентов было на киностудиях и благодаря которым в советских фильмах пили и курили. Это 100% запад во всем виноват.
(Сарказм).
А лыткин пропагандирует деградацию и глупость!
Гость (10:57:39 15-10-2025) А лыткин пропагандирует деградацию и глупость! ... демонстрирует
гость (11:13:15 15-10-2025) демонстрирует...
Не только демонстрирует. Но и пропагандирует! Хочет быть человек дураком - это его право. Но вот когда навязывать другим начинает - это уже другое.
раньше на кухнях ересь несли, а теперь во все услышание.
заберите у скрепунов микрофон.
и так от дураков и дурости устали
- "Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить», – заявил Лыткин."----------- Какая дурь! Какая дурь! Недра захвачены своими олигархами и они гонят коллективному Западу - ну-у-уу возьмите, хоть по дешевке. А а своим, газа нет, топим смердячем углем и дровами....
Вот это да!,,, Отрицательно талантлив этот персонаж, селекция, видимо...
У людей глаза круглые, а у него глаза узкие, носа нет одна лица - почему так ?
в детских мультиках всегда показывали отрицательных персонажей с бутылкой или сигаретой. это совершенно противоположный посыл, чем думает этот товарищ. а вообще, пусть дурь каждого будет видна! легче потом отлавливать будет))))
Мультипликатор Котеночник иноагент?Но он ведь помер 15 лет наазад.А его мультики всех переживут.Как пиндосские Том и Джерри.
Истоки непотребного: Брежнев постоянно целовался с мужиками.
Дурак какой то
Недра России хотят захватить?Это еврейская пропаганда.Березовский поесилсЯ в в Лондоском отеле,Ходорковскому руки развязвалиГде он,какске.Но отели возле побережье Нью Йорка и Грузии они уже построили.
Карлсона!!!! Карлсона проверьте!!! ))) Какой же позор на вес мир, товарищ Лыткин... Срамота! Смех.
"общественник" синоним "дебил"
Дебилов всё больше во власти в последнее время. Пора всех их сынков отправить на СВО, чтоб мозг их больной остудить
Свой (14:56:19 15-10-2025) Дебилов всё больше во власти в последнее время. Пора всех их... Да они упоротые вхлам
Необходимо пересмотреть критерии маркировки мультиков. Молодой здоровый Волк гоняется за Зайцем, кусок хлеба путешествует по лесу. Гена, Шапокляк и шерстяной ушастик пропагандируют зацепинг, Карлсон руфер, а Нильс, который с гусем разговаривал, получил в конце от бати такой бани, что долго не лазил по заброшкам.