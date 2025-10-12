Ясно, до +1. Погода в Барнауле 12 октября
Сегодня должно быть солнечно и без осадков
12 октября 2025, 06:00, ИА Амител
Погода / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От 0 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае 12 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Будет ясно, без осадков. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северный, 4–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4–8 м/с.
