Юрист: Частые переводы на карту могут привести к штрафам
Из-за зачислений налоговики могут предположить, что гражданин получает незадекларированный доход
11 октября 2025, 20:30, ИА Амител
Налоговые органы (ФНС) могут обратить внимание на операции по банковской карте, если регулярные зачисления имеют признаки получения прибыли от предпринимательской деятельности. Такое мнение выразила Арина Юсупова, заместитель руководителя юридического отдела платформы "Консоль", предназначенной для взаимодействия с самозанятыми, в интервью "Ленте.ру".
Эксперт подчеркнула, что сами по себе транзакции по счету не подлежат налогообложению, но систематические переводы, с повторяющимися суммами и поступающие от множества отправителей, могут быть интерпретированы ФНС как доход. В подобной ситуации налоговая служба имеет право начислить налог, а также применить штрафные санкции и пени.
Юсупова указала, что для налоговых инспекторов ключевыми факторами, вызывающими подозрения, являются систематичность и значительный объем переводов, идентичные суммы, поступления от различных плательщиков и отсутствие указания цели платежа. При наличии таких признаков ведомство может потребовать объяснений и предоставить банковские документы.
00:54:38 12-10-2025
Сосед бабки перевел на бутылку, опять идти в налоговую.
01:14:03 12-10-2025
Постепенно, но неумолимо капиталисты отнимают все что было у них отвоёвано Социализмом...
Потихоньку они добрались и до наших денег!...
Это только начало! Дальше будет больше...
12:11:06 12-10-2025
Гость (01:14:03 12-10-2025) Постепенно, но неумолимо капиталисты отнимают все что было у... Гость, кто возглавляет капитализм России? В этом корень зла.
07:16:04 12-10-2025
Правильно... Оплата за проезд в маршрутках мимо кассы. Влупить штраф и налог....
13:08:16 12-10-2025
Толян... (07:16:04 12-10-2025) Правильно... Оплата за проезд в маршрутках мимо кассы. Влупи... а может водила самозанятый и что тогда с того?
08:05:34 12-10-2025
А что по этому сказала ФНС?
09:57:01 12-10-2025
у нас волонтерская группа,люди переводят деньги для помощи бойцам.это,что теперь за это будут штрафовать? а может быть авторов этой инициативы в окопы отправить? омерзительно это!
11:15:20 12-10-2025
Гость (09:57:01 12-10-2025) у нас волонтерская группа,люди переводят деньги для помощи б...
А чё так можно что-ли?
12:09:15 12-10-2025
Гость (09:57:01 12-10-2025) у нас волонтерская группа,люди переводят деньги для помощи б... Волонтерские группы?
17:56:13 12-10-2025
Гость (09:57:01 12-10-2025) у нас волонтерская группа,люди переводят деньги для помощи б... организуйте "школьный сбор" и пр. в носом приложении есть такая возможность
11:39:34 12-10-2025
странное отношение комментаторов к нарушениям. Конечно, за левый доход, нужно платить налог. А этот доход бывает большим.
17:57:00 12-10-2025
у некоторых 12 квартир и все платят аренду , и ничо
20:51:30 12-10-2025
Гость (17:57:00 12-10-2025) у некоторых 12 квартир и все платят аренду , и ничо...
Поэтому я со своих только наличку беру. На всякий случай. Иногородние только переводят.
09:19:42 13-10-2025
а тут недоработка управляйки вашей, которая не дает информацию в ФНС о том, что квартира сдается. Это недоработка и ФНС