Юрист: Частые переводы на карту могут привести к штрафам

Из-за зачислений налоговики могут предположить, что гражданин получает незадекларированный доход

11 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Налоговые органы (ФНС) могут обратить внимание на операции по банковской карте, если регулярные зачисления имеют признаки получения прибыли от предпринимательской деятельности. Такое мнение выразила Арина Юсупова, заместитель руководителя юридического отдела платформы "Консоль", предназначенной для взаимодействия с самозанятыми, в интервью "Ленте.ру".

Эксперт подчеркнула, что сами по себе транзакции по счету не подлежат налогообложению, но систематические переводы, с повторяющимися суммами и поступающие от множества отправителей, могут быть интерпретированы ФНС как доход. В подобной ситуации налоговая служба имеет право начислить налог, а также применить штрафные санкции и пени.

Юсупова указала, что для налоговых инспекторов ключевыми факторами, вызывающими подозрения, являются систематичность и значительный объем переводов, идентичные суммы, поступления от различных плательщиков и отсутствие указания цели платежа. При наличии таких признаков ведомство может потребовать объяснений и предоставить банковские документы.