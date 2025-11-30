Юристы назвали эффективные способы борьбы с "бабками-скамершами"

Среди них даже есть схема из знаменитого фильма

30 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, аналогичных "бабушкиной схеме", при приобретении жилья, возможно использование метода, описанного в произведении "12 стульев". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на мнение юридических экспертов.

Согласно информации из источников, во избежание подобной проблемы рекомендуется заключать договор купли-продажи с упоминанием данного риска. В случае если сделка уже совершена и продавец требует возврата квартиры, юристы советуют обратиться в суд с просьбой оставить недвижимость за покупателем до полного возмещения им уплаченных средств.

Специалист в области недвижимости Олег Силкин полагает, что справедливым исходом является возврат квартиры продавцу только после полного возвращения покупателю всех денежных средств, потраченных на покупку.

Силкин прокомментировал ситуацию, проведя аналогию с романом "12 стульев": «Как гласит известная фраза из произведения: сначала деньги, потом стулья, или наоборот, но предоплата обязательна».