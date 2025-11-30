Юристы назвали эффективные способы борьбы с "бабками-скамершами"
Среди них даже есть схема из знаменитого фильма
30 ноября 2025, 08:00, ИА Амител
Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, аналогичных "бабушкиной схеме", при приобретении жилья, возможно использование метода, описанного в произведении "12 стульев". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на мнение юридических экспертов.
Согласно информации из источников, во избежание подобной проблемы рекомендуется заключать договор купли-продажи с упоминанием данного риска. В случае если сделка уже совершена и продавец требует возврата квартиры, юристы советуют обратиться в суд с просьбой оставить недвижимость за покупателем до полного возмещения им уплаченных средств.
Специалист в области недвижимости Олег Силкин полагает, что справедливым исходом является возврат квартиры продавцу только после полного возвращения покупателю всех денежных средств, потраченных на покупку.
Силкин прокомментировал ситуацию, проведя аналогию с романом "12 стульев": «Как гласит известная фраза из произведения: сначала деньги, потом стулья, или наоборот, но предоплата обязательна».
08:20:18 30-11-2025
Выход один
Отправить старуху Кудельман(долина) в Палестину, на перевоспитание.
Моментально пропадает желание нарушать безобразия у остальных пархатых бабок.
10:07:33 30-11-2025
В чём проблема вернуть деньги ? Не хватает у самой, пусть вся музыкальная тусовка скинется и добавит. Вот это народ поймёт
11:40:27 30-11-2025
Бабки бабками, но наказаны должны быть и судьи. Странные они выносят решения. Они способствуют распространению такого мошенничества на 146%. И это наводит на неприятные мысли о порядочности судей. Их ответственность разве не входит в их зарплату?
09:56:42 01-12-2025
Гость (11:40:27 30-11-2025) Бабки бабками, но наказаны должны быть и судьи. Странные он... Абсолютно верно, судей надо наказывать за устроенный произвол и только их. Уголовные сроки им нужно давать реальные за такое. Все что сейчас творится на рынке жилья - вина только судей
13:25:43 30-11-2025
Абсурд полный,какой может быть эффективный способ борьбы если государство само выносит решения которые полностью противоречит ими же принятыми и действующими законам
14:27:54 30-11-2025
Какую чушь эксперт советует. Суд признает сделку недействительной по причине частичной невменяемости продавца, а значит вообще не имеет значения, что там в договоре написано, никто принимать во внимание это не будет.
Это как если бы вы пьяному дали денег и уговорили подписать договор продажи его квартиры, а протрезвев он говорит, что ничего не помнит, ничего не продавал, и денег конечно у него нет.
13:51:17 01-12-2025
Гость (14:27:54 30-11-2025) Какую чушь эксперт советует. Суд признает сделку недействите... Была и есть такая схема отьема квартир у пьющих и одиноких людей. Да только алкаши и одинокие люди оставались без квартир, хотя денег за нее и в глаза не видели. И никакой суд квартиру им не возвращал, и ведь они тоже были в невменяемом состоянии на момент подписания договора, судей это почему то не смущало. А судьи почему то только на Долиной озаботились этой ситуацией и сделали виноватым добросовестного покупателя.
00:23:37 01-12-2025
Пусть судьи скажут как надо, а то закон тайный и явный.
" - Соответственно, - вещал судья, - закон должен одновременно нарушаться и не нарушаться. Те, кто никогда не нарушает закон, не поднимаются в положении. Обычно их убивают тем или иным путем, так как у них недостаточно инициативы выживания. Для тех, кто, подобно вам, нарушает закон, ситуация иная. Закон строго наказывает их - если им не удается уйти от него."