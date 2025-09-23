В Алтайском крае за разлив цистерны молока водитель выплатит свыше 360 тыс. рублей

Водитель не справился с управлением

23 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

С водителя Благовещенского комбината молочных продуктов по решению суда взыскали более 360 тысяч рублей за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как установлено, мужчина был принят на работу в 2021 году на должность водителя-экспедитора и подписал договор о полной материальной ответственности. В марте прошлого года он перевозил 3805 килограммов сырого молока на автомобиле ГАЗ-5312. В пути водитель не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось, что привело к разливу продукции и повреждению машины.

«Суд признал действия водителя проявлением преступной небрежности. С него взыскали 361 288 рублей, включая 256 288 рублей за ремонт автомобиля и 105 000 рублей за утрату молока. Дополнительно он обязан выплатить 11 532 рубля в счет госпошлины», – отмечается в суде.

