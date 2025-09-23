В Алтайском крае за разлив цистерны молока водитель выплатит свыше 360 тыс. рублей
Водитель не справился с управлением
23 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
С водителя Благовещенского комбината молочных продуктов по решению суда взыскали более 360 тысяч рублей за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Как установлено, мужчина был принят на работу в 2021 году на должность водителя-экспедитора и подписал договор о полной материальной ответственности. В марте прошлого года он перевозил 3805 килограммов сырого молока на автомобиле ГАЗ-5312. В пути водитель не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось, что привело к разливу продукции и повреждению машины.
«Суд признал действия водителя проявлением преступной небрежности. С него взыскали 361 288 рублей, включая 256 288 рублей за ремонт автомобиля и 105 000 рублей за утрату молока. Дополнительно он обязан выплатить 11 532 рубля в счет госпошлины», – отмечается в суде.
Ранее в Новичихинском районе Алтайского края произошло происшествие с бензовозом, перевозившим более десяти тонн дизельного топлива.
13:50:50 23-09-2025
Газ 53 12 выпускался по 1993 год, даже если учесть что куплен в последний год - ему 32 года, из-за жадности завода скорее всего толком не ремонтировалось ничего...
14:13:50 23-09-2025
Устроился на "работу"..
14:53:03 23-09-2025
Надо водиле встречный иск подать, авто развалюху подсунули с нулевой балансовой стоимостью, заодно и на автоэксперта - как он считал авто, который двадцать лет назад должен быть списан.
15:03:11 23-09-2025
Ну и фиг найдет теперь этот комбинат водителя себе. Кто в здравом уме , после таких кидалов, пойдеот работать в эту шарагу.