Помидоры, баранина и "молочка" стали дороже в Алтайском крае
Незначительно прибавили в стоимости свинина и курица
21 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
В Алтайском крае за период с 8 по 15 сентября зафиксированы изменения цен на продукты питания, сообщает Алтайкрайстат.
Сильнее всего подорожали помидоры – с 114,76 до 130,85 рубля за килограмм. Также выросли цены на баранину: с 795,95 до 809,59 рубля за килограмм. Незначительно прибавили в стоимости свинина (+3,9 рубля за кг) и курица (+0,02 рубля за кг). Говядина, напротив, подешевела на 0,77 рубля.
Среди молочных продуктов подорожали творог (+2,8 рубля за кг), молоко (+1,45 рубля за литр) и сметана (+0,64 рубля за кг). Исключением стало сливочное масло, которое снизилось в цене на 4,67 рубля.
Среди овощей и фруктов отмечено удешевление: картофель подешевел на 4,27 рубля за килограмм, лук – на 2,99 рубля, морковь – на 2,93 рубля. Из фруктов дешевле стали яблоки (-6,72 рубля) и бананы (-0,27 рубля за килограмм).
Ранее сообщалось, что цены на куриное мясо в России во второй половине 2025 года могут вырасти сильнее, чем в первой.
20:20:47 21-09-2025
Откройте границы, пусть эти импортозамещатели сгинут от жадности
23:15:22 21-09-2025
что помидоров что курятины на подворьях ЗАВАЛИСЬ просто у очень многих. не вижу проблемы