Помидоры, баранина и "молочка" стали дороже в Алтайском крае

Незначительно прибавили в стоимости свинина и курица

21 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае за период с 8 по 15 сентября зафиксированы изменения цен на продукты питания, сообщает Алтайкрайстат.

Сильнее всего подорожали помидоры – с 114,76 до 130,85 рубля за килограмм. Также выросли цены на баранину: с 795,95 до 809,59 рубля за килограмм. Незначительно прибавили в стоимости свинина (+3,9 рубля за кг) и курица (+0,02 рубля за кг). Говядина, напротив, подешевела на 0,77 рубля.

Среди молочных продуктов подорожали творог (+2,8 рубля за кг), молоко (+1,45 рубля за литр) и сметана (+0,64 рубля за кг). Исключением стало сливочное масло, которое снизилось в цене на 4,67 рубля.

Среди овощей и фруктов отмечено удешевление: картофель подешевел на 4,27 рубля за килограмм, лук – на 2,99 рубля, морковь – на 2,93 рубля. Из фруктов дешевле стали яблоки (-6,72 рубля) и бананы (-0,27 рубля за килограмм).

