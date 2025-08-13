За три года на дороге к Телецкому озеру обновили 50 км покрытия
И отремонтировали три моста
13 августа 2025, 18:30, ИА Амител
За три последних года дорога к одному из главных туристических центров Сибири – Телецкому озеру – изменилась до неузнаваемости. С 2021-го по 2024-й в Республике Алтай привели в порядок 50 км трассы: на 11 км между селом Усть-Пыжа и озером Щучьим прошел текущий ремонт, еще 39 км на пяти участках отремонтированы капитально. Одновременно полностью перестроены три моста: через реки Саразон, Турочак, Ишпа.
Маршрут, который соединяет три муниципальных района и 14 населенных пунктов, теперь становится более удобным и безопасным: появляются тротуары, освещение, пешеходные переходы. Уже открыт отрезок Карасук – перевал, а к концу 2026 года комфортное движение обеспечат через населенные пункты Чоя, Советское и Ишинск.
Параллельно идет модернизация перегруженных километров федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", по которой сегодня проезжает свыше 14 тыс. машин в сутки (трафик за прошлый год вырос еще на 7%).
Часть средств на все эти работы поступает в Федеральный дорожный фонд из госсистемы взимания платы с тяжелых грузов "Платон". За десять лет работы собрано более 345 млрд рублей. Например, в 2024-м фонд получил свыше 52 млрд рублей. На эти средства уже отремонтировали 485 км федеральных дорог и обновили покрытие еще на 384 км.
К "Платону" подключились почти 2 млн грузовиков, принадлежащих более чем 886 тыс. перевозчиков. В Сибирском федеральном округе лидируют Красноярский край (26 тыс. зарегистрированных машин), Новосибирская область (24 тыс.), Иркутская область (20 тыс.), Алтайский край (18 тыс.) и Омская область (15 тыс.).
Но речь не только о дополнительном финансировании, но и о "больших данных", которыми государство управляет отраслью: от точного планирования ремонта самых загруженных участков до оценки экономической активности в кризисные периоды. Чтобы поддержать добросовестных перевозчиков и повысить прозрачность рынка, два года назад в стране запустили ежегодный рейтинг "Надежный перевозчик России", формируемый на основе сведений системы.
19:01:50 13-08-2025
Не густо....
21:04:08 13-08-2025
Имел "Счастье" проехаться в этом году от Артыбаша до Горно-Алтайска. От Артыбаша до Паспаула не дорога, а убийство!! Был в раздумьях ехать через Турочак, вдоль Бии (там ближе), или через Горно-Алтайск.
21:05:54 13-08-2025
Скорее всего ,никак ,ездить вообще не возможно.
09:17:41 14-08-2025
От Кибизени до Артыбаша местами просто отрыв башки. Едешь максиму со скоростью 15-20 км/ч.
09:31:46 14-08-2025
50 км за три года. вот это рывок!
14:19:52 14-08-2025
разрушается дорога гораздо быстрее чем ремонтируется, в крае не столько много достопримечательностей но и сюда дороги нормальной нет
14:12:39 15-08-2025
Через Турочак ездить надо.