За три года на дороге к Телецкому озеру обновили 50 км покрытия

И отремонтировали три моста

13 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Трасса в Горном Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За три последних года дорога к одному из главных туристических центров Сибири – Телецкому озеру – изменилась до неузнаваемости. С 2021-го по 2024-й в Республике Алтай привели в порядок 50 км трассы: на 11 км между селом Усть-Пыжа и озером Щучьим прошел текущий ремонт, еще 39 км на пяти участках отремонтированы капитально. Одновременно полностью перестроены три моста: через реки Саразон, Турочак, Ишпа.

Маршрут, который соединяет три муниципальных района и 14 населенных пунктов, теперь становится более удобным и безопасным: появляются тротуары, освещение, пешеходные переходы. Уже открыт отрезок Карасук – перевал, а к концу 2026 года комфортное движение обеспечат через населенные пункты Чоя, Советское и Ишинск.

Параллельно идет модернизация перегруженных километров федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", по которой сегодня проезжает свыше 14 тыс. машин в сутки (трафик за прошлый год вырос еще на 7%).

Часть средств на все эти работы поступает в Федеральный дорожный фонд из госсистемы взимания платы с тяжелых грузов "Платон". За десять лет работы собрано более 345 млрд рублей. Например, в 2024-м фонд получил свыше 52 млрд рублей. На эти средства уже отремонтировали 485 км федеральных дорог и обновили покрытие еще на 384 км.

К "Платону" подключились почти 2 млн грузовиков, принадлежащих более чем 886 тыс. перевозчиков. В Сибирском федеральном округе лидируют Красноярский край (26 тыс. зарегистрированных машин), Новосибирская область (24 тыс.), Иркутская область (20 тыс.), Алтайский край (18 тыс.) и Омская область (15 тыс.).

Но речь не только о дополнительном финансировании, но и о "больших данных", которыми государство управляет отраслью: от точного планирования ремонта самых загруженных участков до оценки экономической активности в кризисные периоды. Чтобы поддержать добросовестных перевозчиков и повысить прозрачность рынка, два года назад в стране запустили ежегодный рейтинг "Надежный перевозчик России", формируемый на основе сведений системы.