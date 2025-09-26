Заслуженный учитель РФ скептически оценил идею наказывать за оскорбления педагогов

Александр Снегуров сообщил amic.ru о нежелании чиновников менять отношение к школьным наставникам и популизме депутатов

26 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложение законодательно оградить учителей от нападок и оскорблений наподобие того, как защищают представителей власти, не имеет под собой устойчивой правовой основы, поэтому отдает популизмом, к тому же в нашей стране сегодня слабо работают уже имеющиеся юридические механизмы защиты чести и достоинства педагогов, заявил amic.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее инициативу защищать учителей от оскорблений выдвинул депутат Госдумы, лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он напомнил, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры. По его мнению, для таких случаев следует установить систему административных штрафов: для граждан – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Миронов уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей.Александр Снегуров отметил, что это рыхлая инициатива, в которой довольно трудно углядеть смысл, вкладываемый ее авторами:

«На протяжении последних лет уже наблюдали целую гряду подобных идей, многие из которых забыты, многие лежат под сукном, но положение с тех пор слабо изменилось. Чиновники по-прежнему ограждают себя от какой-либо ответственности и продолжают относиться к учителям пренебрежительно, порой оскорбляя их».

Собеседник сообщил, что в настоящее время учителя по-прежнему не защищены от оскорблений, несмотря на существование правовых норм:

«У нас ведь действуют соответствующие положения административного и уголовного кодекса, но я ни разу не слышал, чтобы где-то они действовали в плане защиты педагогов. Поэтому не совсем понятно, на чем эта выдвинутая инициатива будет основываться, что послужит ее фундаментом. Создается впечатление, что мы имеем дело с чем-то иллюзорным, имитационным. Чтобы потом, на выборах можно было отчитаться о некоей проделанной работе».

По мнению педагога, одна из главных причин нынешнего положения учителей заключается в отношении к ним со стороны чиновников:

«Мы по-прежнему наблюдаем своеволие, высокомерие, в том числе со стороны школьных администраторов. Если ранее административная и образовательная составляющая в коллективе сотрудников учебных заведений не разделялись, то теперь произошла сепарация, вылившаяся в ряд негативных явлений».

Кроме того, власть сегодня упорно не желает прислушиваться к мнению учительского сообщества для изменения ситуации, указывает Александр Снегуров.

«Скажем, на недавний Всероссийский педагогический съезд не были приглашены многие достойные люди, которые могли бы поставить давно наболевшие вопросы. Видимо, власть предпочла заранее спустить вниз списки и согласованные доклады. Не воспринимаются и различные наши предложения. Оттого мы и наблюдаем такую административно-правовую карусель, которая идет по кругу, не меняя локации, то есть положения вещей», – подытожил заслуженный учитель РФ.

Ранее глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков заявил amic.ru, что избавлять педагогов от волокиты могут поручить тем, кто ее создает.