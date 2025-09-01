Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Рады Андрея Парубия
Незадолго до гибели он просил предоставить охрану
01 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Украинские правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщает РБК. Задержание произошло в Хмельницкой области спустя 36 часов после преступления, совершенного 30 августа во Львове.
По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, убийство было тщательно спланировано: преступник изучал график перемещений Парубия, прокладывал маршрут и планировал побег. Нападавший, одетый как курьер, прибыл на электровелосипеде и произвел не менее семи выстрелов. Его лицо было скрыто шлемом, что изначально затруднило идентификацию.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко уже получил первые показания задержанного. Раскрытие преступления находилось на личном контроле Зеленского.
Парубий, активный участник Евромайдана и экс-секретарь СНБО, незадолго до гибели обращался с просьбой о предоставлении охраны, но получил отказ. Украинское управление госохраны пояснило, что по закону экс-спикеры парламента могут получать защиту только в течение года после сложения полномочий.
12:30:10 01-09-2025
уже получил первые показания задержанного --- уже наверное показал на Россию. Ему уже доходчиво объяснили, какие показания облегчат его участь. Не факт, что он вообще это делал, но это уже не важно
16:20:46 01-09-2025
Гость (12:30:10 01-09-2025) уже получил первые показания задержанного --- уже наверное п... Лихо! Подрыв в Киеве не могут раскрыть уже больше 10 лет,Одессу и майданый Киев расследуют до сих пор,а тут такая скорость!
14:28:39 01-09-2025
Схватили курьера на электро велосипеде, назначили виновным.
18:58:38 01-09-2025
Гость (14:28:39 01-09-2025) Схватили курьера на электро велосипеде, назначили виновным.... Опасная и нужная профессия - курьер.
А их в России много, всем хватит