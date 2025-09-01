Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Рады Андрея Парубия

Незадолго до гибели он просил предоставить охрану

01 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Андрей Парубий / Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщает РБК. Задержание произошло в Хмельницкой области спустя 36 часов после преступления, совершенного 30 августа во Львове.

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, убийство было тщательно спланировано: преступник изучал график перемещений Парубия, прокладывал маршрут и планировал побег. Нападавший, одетый как курьер, прибыл на электровелосипеде и произвел не менее семи выстрелов. Его лицо было скрыто шлемом, что изначально затруднило идентификацию.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко уже получил первые показания задержанного. Раскрытие преступления находилось на личном контроле Зеленского.

Парубий, активный участник Евромайдана и экс-секретарь СНБО, незадолго до гибели обращался с просьбой о предоставлении охраны, но получил отказ. Украинское управление госохраны пояснило, что по закону экс-спикеры парламента могут получать защиту только в течение года после сложения полномочий.