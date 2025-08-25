Надругавшись над жертвой, сельчанин безжалостно ударил ее по голове и сбросил в реку

25 августа 2025, 14:56, ИА Амител

Место гибели девушки / Фото: СК по Алтайскому краю

Жестокое убийство произошло в Троицком районе Алтайского края. Сначала стало известно, что в селе разыскивают пропавшую девушку. Но совсем скоро полицейские нашли тело со следами насильственной смерти. А чуть позже по горячим следам задержали и обвиняемого. Выяснилось, что он изнасиловал жертву и убил ее, чтобы "замести следы".

Все, что известно о жутком убийстве в Алтайском селе на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Что за убийство произошло в Троицком районе? Об исчезновении жительницы Троицкого района стало известно 22 августа. Полицейские довольно быстро обнаружили ее тело: оно находилось в реке и имело признаки насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки, подозреваемый задержан и ему уже предъявлено обвинение.

2 Что известно об убитой девушке? Никакой информации об убитой девушке не раскрывается. Известно лишь, что ей было 18 лет и она жила в Троицком районе.

3 Кого обвиняют в изнасиловании и убийстве в Троицком районе? Известно, что мужчине 37 лет и он проживал в том же селе, что и убитая девушка. "КП-Барнаул" со ссылкой на собственные источники указывает, что у обвиняемого есть семья и дети, а ранее его судили за автоугон.

4 Как произошло убийство? По данным следствия , обвиняемый и жертва оказались в одной компании в ночь с 21 по 22 августа, где и познакомились. Все произошло после распития спиртного, указывают следователи: мужчина вызвался подвезти девушку, но до дома она так и не добралась. «После распития спиртного он повез новую знакомую домой. По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление он нанес несколько ударов по голове девушки, после чего в бессознательном состоянии сбросил ее тело в реку», – говорится в сообщении СК.

5 Как полицейским удалось быстро задержать обвиняемого? "КП-Барнаул" сообщает, что очевидцы, которые также находились в этой компании, сразу указали на обвиняемого. При этом мужчина сначала не сознавался и даже солгал, что отвез девушку в другое место. Но эта версия не подтвердилась, а обвиняемый в итоге во всем признался.