Хотел скрыть следы. Что известно об изнасиловании и убийстве девушки в Алтайском крае?
Надругавшись над жертвой, сельчанин безжалостно ударил ее по голове и сбросил в реку
25 августа 2025, 14:56, ИА Амител
Место гибели девушки / Фото: СК по Алтайскому краю
Жестокое убийство произошло в Троицком районе Алтайского края. Сначала стало известно, что в селе разыскивают пропавшую девушку. Но совсем скоро полицейские нашли тело со следами насильственной смерти. А чуть позже по горячим следам задержали и обвиняемого. Выяснилось, что он изнасиловал жертву и убил ее, чтобы "замести следы".
Все, что известно о жутком убийстве в Алтайском селе на данный момент, – в материале amic.ru.
Что за убийство произошло в Троицком районе?
Об исчезновении жительницы Троицкого района стало известно 22 августа. Полицейские довольно быстро обнаружили ее тело: оно находилось в реке и имело признаки насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки, подозреваемый задержан и ему уже предъявлено обвинение.
Что известно об убитой девушке?
Никакой информации об убитой девушке не раскрывается. Известно лишь, что ей было 18 лет и она жила в Троицком районе.
Кого обвиняют в изнасиловании и убийстве в Троицком районе?
Известно, что мужчине 37 лет и он проживал в том же селе, что и убитая девушка. "КП-Барнаул" со ссылкой на собственные источники указывает, что у обвиняемого есть семья и дети, а ранее его судили за автоугон.
Как произошло убийство?
По данным следствия, обвиняемый и жертва оказались в одной компании в ночь с 21 по 22 августа, где и познакомились. Все произошло после распития спиртного, указывают следователи: мужчина вызвался подвезти девушку, но до дома она так и не добралась.
«После распития спиртного он повез новую знакомую домой. По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление он нанес несколько ударов по голове девушки, после чего в бессознательном состоянии сбросил ее тело в реку», – говорится в сообщении СК.
Как полицейским удалось быстро задержать обвиняемого?
"КП-Барнаул" сообщает, что очевидцы, которые также находились в этой компании, сразу указали на обвиняемого. При этом мужчина сначала не сознавался и даже солгал, что отвез девушку в другое место. Но эта версия не подтвердилась, а обвиняемый в итоге во всем признался.
Какое наказание грозит обвиняемому в изнасиловании и убийстве?
Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера"). Срок тюремного заключения по этой статье может достигать 20 лет.
