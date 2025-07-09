Захарова считает, что у генсека НАТО есть проблемы с ментальным здоровьем
Его слова вызывают у МИД РФ "крайнее недоумение"
09 июля 2025, 17:52, ИА Амител
Странное высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте заставляет задуматься о наличии у него проблем с ментальным здоровьем. Как сообщает "РГ", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она обратила внимание на "измышление" Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России". Это вызывает "крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте – все ли у него нормально".
Ранее Рютте сообщил, что, по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань".
18:52:38 09-07-2025
... после Ковида не только "у генсека НАТО "
Похоже китайцы что-то знали про "ковид" ...
21:19:38 09-07-2025
байден по кусал по любому.