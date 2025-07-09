Захарова считает, что у генсека НАТО есть проблемы с ментальным здоровьем

Его слова вызывают у МИД РФ "крайнее недоумение"

09 июля 2025, 17:52, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Странное высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте заставляет задуматься о наличии у него проблем с ментальным здоровьем. Как сообщает "РГ", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на "измышление" Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России". Это вызывает "крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте – все ли у него нормально".

Ранее Рютте сообщил, что, по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань".