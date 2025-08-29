Занавес готов к открытию. Барнаульский "Крошечный театр" приглашает зрителей на спектакли

Летом здесь кипела работа над новыми постановками, которые порадуют юных зрителей яркими костюмами и добрыми историями

29 августа 2025, 12:15, ИА Амител erid: 2W5zFK7QpPr

Реквизит "Крошечного театра" / Фото: Надежда Воробьева

Лето – время каникул, солнечных дней и беззаботного веселья. Но для "Крошечного театра" это период творческого созревания, тихой подготовки к грядущим овациям и волшебства, рождающегося в мастерских. Пока юные зрители наслаждаются приключениями, в театре с удвоенной силой трудятся над созданием новых, еще более ярких историй.

За кулисами кипит работа. Драматурги дописывают последние строки сценариев, в которых знакомые с детства русские народные сказки обретают современное звучание, сохраняя при этом доброту и поучительность. Режиссеры-постановщики продумывают каждое движение, каждый взгляд, превращая текст в живое, захватывающее действие.

В мастерских театра пахнет деревом, краской и тканью. Здесь рождается новый реквизит: загадочные сундуки, резные прялки, волшебные деревья. Но главная магия – это, конечно, костюмы. Мастера отшивают для артистов новые красивые наряды. Вот алая россыпь цветов на сарафане Марьи-искусницы, вот переливается золотом кокошник Снегурочки, а вот готовится к бою богатырский доспех. Каждый стежок – это частичка души, вложенная в будущий спектакль.

Реквизит "Крошечного театра" / Фото: Надежда Воробьева

Скоро зажгут софиты и поднимут занавес, уютные ряды кресел наполнятся зрительскими голосами. В "Крошечном театре" с нетерпением ждут этого момента и приглашают зрителей окунуться в мир, где добро всегда побеждает зло, где смелость и дружба творят чудеса, а мудрость народной сказки находит отклик в сердце.

Приходите всей семьей на новые постановки.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

Сайт

Проект "Крошечный театр, театр-студия" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение 0+

ИП Воробьева Надежда Александровна

Реклама