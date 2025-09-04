"Заплакали в тряпочку." Реальные зарплаты учителей в регионах не дотягивают до МРОТ

Региональные власти фактически сами определяют уровень дохода

04 сентября 2025, 09:53, ИА Амител

В 73 российских регионах зарплаты школьных учителей формально остаются ниже действующего в 2025 году МРОТ, установленного на уровне 22,4 тысячи рублей. Об этом пишет издание "Царьград".

Особенно разительно ситуация отличается в 24 субъектах страны, где минимальная ставка для педагогов не дотягивает даже до 10 тысяч рублей, а в 46 регионах – не превышает 20 тысяч. При этом юридических нарушений в таких случаях не усматривается. В расчет включаются различные стимулирующие выплаты и надбавки за квалификацию и стаж.

Как пояснил председатель ассоциации "Санкт-Петербургский городской родительский комитет", учитель информатики Михаил Богданов, реальная система устроена так, что именно региональные власти определяют базовый уровень дохода педагогов. Федеральный центр отстраняется, перекладывая основную ответственность на субъекты. В итоге для выполнения показателей по средней зарплате учителя вынуждены брать по полторы-две ставки, чтобы приблизиться к условным 40 тысячам рублей.

При этом, добавил эксперт, контраст в разных частях страны огромен. В наиболее обеспеченных регионах ставятся задачи довести доходы педагогов до уровня выше 175 тысяч рублей. В других субъектах о таких суммах говорить пока не приходится.

«Когда озвучивали такую задачу, все остальные регионы как-то напряглись. А учителя заплакали в тряпочку, в платочек. На самом деле нигде пока, конечно, так не платят. Но такие планы заявляются», – отметил Богданов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс. рублей, впрочем, и спрос на этих специалистов не очень высокий.