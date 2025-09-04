"Заплакали в тряпочку." Реальные зарплаты учителей в регионах не дотягивают до МРОТ
Региональные власти фактически сами определяют уровень дохода
04 сентября 2025, 09:53, ИА Амител
В 73 российских регионах зарплаты школьных учителей формально остаются ниже действующего в 2025 году МРОТ, установленного на уровне 22,4 тысячи рублей. Об этом пишет издание "Царьград".
Особенно разительно ситуация отличается в 24 субъектах страны, где минимальная ставка для педагогов не дотягивает даже до 10 тысяч рублей, а в 46 регионах – не превышает 20 тысяч. При этом юридических нарушений в таких случаях не усматривается. В расчет включаются различные стимулирующие выплаты и надбавки за квалификацию и стаж.
Как пояснил председатель ассоциации "Санкт-Петербургский городской родительский комитет", учитель информатики Михаил Богданов, реальная система устроена так, что именно региональные власти определяют базовый уровень дохода педагогов. Федеральный центр отстраняется, перекладывая основную ответственность на субъекты. В итоге для выполнения показателей по средней зарплате учителя вынуждены брать по полторы-две ставки, чтобы приблизиться к условным 40 тысячам рублей.
При этом, добавил эксперт, контраст в разных частях страны огромен. В наиболее обеспеченных регионах ставятся задачи довести доходы педагогов до уровня выше 175 тысяч рублей. В других субъектах о таких суммах говорить пока не приходится.
«Когда озвучивали такую задачу, все остальные регионы как-то напряглись. А учителя заплакали в тряпочку, в платочек. На самом деле нигде пока, конечно, так не платят. Но такие планы заявляются», – отметил Богданов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс. рублей, впрочем, и спрос на этих специалистов не очень высокий.
09:57:19 04-09-2025
у росстата и чиовников инфаркт жопки случится.
за такую крамольную новость инагента поучить недолго ))
10:31:18 04-09-2025
Гость (09:57:19 04-09-2025) у росстата и чиовников инфаркт жопки случится.за такую к... неучь медицынский. где вас таких откудова доставают-то!
10:46:10 04-09-2025
Musik (10:31:18 04-09-2025) неучь медицынский. где вас таких откудова доставают-то!... мусик, сколь нынче за коммента плотют?
тут лет десять назад такой же как ты притюкнутый был - боськой кличили, ты не он?
10:59:01 04-09-2025
Гость (10:46:10 04-09-2025) мусик, сколь нынче за коммента плотют?тут лет десять наз... боська? не нашел поиском. очно ник скажите - интеренсно почитать с кем вы меня сравниваете.
21:49:47 04-09-2025
Гость (10:46:10 04-09-2025) мусик, сколь нынче за коммента плотют?тут лет десять наз... бося был с циферью . Всегда так охота было его разукомплектовать ... Хе-хе з.ы спасибо что напомнили . :-)
12:05:47 04-09-2025
Musik (10:31:18 04-09-2025) неучь медицынский. где вас таких откудова доставают-то!...
ну а ты то грамотей? "откудова доставают-то"
06:50:40 05-09-2025
Гость (09:57:19 04-09-2025) у росстата и чиовников инфаркт жопки случится.за такую к... Статус иноагента можно получить только если у вас есть доказанное финансирование из-за рубежа. Завязывай пургу нести.
10:10:15 04-09-2025
За то когда на школах будут избирательные участки, проголосуют так как надо, да еще и с плюсом.
10:14:51 04-09-2025
Трудвсем открыть, и посмотреть , так и есть. Но людишки даже за эти деньжищи - патриоты.
10:30:52 04-09-2025
Росстат же непонятно что из непонятно чего рисуют, вот и получается, не видно. Оклады иногда ниже МРОТ, остальное добавки до МРОТ! Главное у руководства оклады приличные, а сотрудников, что не хватает им фиолетово.
06:52:40 05-09-2025
Гость (10:30:52 04-09-2025) Росстат же непонятно что из непонятно чего рисуют, вот и пол... Попробуй сам прочитать свой перл - ты сам себя в психушку отправишь.
11:24:05 04-09-2025
как научили - так и получили
11:38:19 04-09-2025
Когда дети начнут писать слово "МИР" с тремя ошибками и дважды два сложить не смогут, а Америка окажется в Африке возможно федеральный центр задумается. Хотя зачем? Тупыми управлять проще
12:32:19 04-09-2025
неучь медицынский..................2 ошибки
12:55:30 04-09-2025
Да вы че! А у нас-то в Алтайском крае один деятель от образования еще лет 15 назад трындел с высоких совещательных трибун, что наши учителя получают по 50 тысяч (правда, ленятся, собаки, не хотят работать, потому и зарплаты низкие - добавлял, лоснясь щеками и поглаживая пузико).
23:53:07 04-09-2025
Не просто лоснясь, а вытирая платочком стекающие с распухшей физиономии капли отборного жира.