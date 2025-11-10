Зарплатные разрывы. Какие специалисты в Алтайском крае хотят больше, чем им готовы платить

Наиболее значительный разрыв наблюдается в сфере закупок

10 ноября 2025, ИА Амител

Собеседование на работу

Осенью 2025 года в Алтайском крае сложился интересный дисбаланс на рынке труда. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 64 581 рубль, что значительно выше ожиданий соискателей (50 000 рублей). Однако в десяти профессиональных сферах запросы кандидатов значительно превышают предложения компаний, сообщается в исследовании hh.ru.

Наиболее значительный разрыв наблюдается в сфере закупок, где зарплатные ожидания превышают рыночные предложения на 11 677 рублей. Специалисты по добыче сырья хотят получать на 6920 рублей больше предлагаемого уровня, а IT-специалисты оценивают свой труд в среднем на 6672 рубля выше рыночных предложений. Также существенный разрыв отмечается среди специалистов по управлению персоналом (+5993 рубля) и работников науки и образования (+5423 рубля).

При этом в ряде отраслей работодатели демонстрируют готовность платить значительно больше, чем ожидают соискатели. Ярче всего эта тенденция проявилась в транспортной и логистической сферах, где предложения превышают ожидания на впечатляющие 44 665 рублей. Строительная отрасль готова платить на 22 058 рублей больше запрашиваемого уровня, а для рабочего персонала разрыв составляет 26 318 рублей в пользу соискателей.

Топ-5 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями в регионе:

Транспорт, логистика (114 665 руб.). Высший и средний менеджмент (110 608 руб.). Строительство, недвижимость (109 514 руб.). Рабочий персонал (96 318 руб.). Производство (82 122 руб.).

Таким образом, текущая ситуация на рынке труда края демонстрирует разрыв между зарплатными ожиданиями "офисных" специалистов и реальными предложениями работодателей, в то время как в рабочих и вахтовых профессиях компании готовы платить больше, чем ожидают соискатели.