Защита блогера Арсена Маркаряна обжаловала его арест
Апелляцию адвоката зарегистрировал Таганский суд Москвы
28 августа 2025, 15:45, ИА Амител
Адвокат российского блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест. Об этом сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в материалах уголовного дела.
Маркаряна арестовали 23 августа по подозрению в "оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). 25 августа его отправили в СИЗО на 17 суток. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества», – сообщал Следком.
Напомним, оперативники задержали инфобизнесмена 23 августа на Можайском шоссе возле Кубинки. Они остановили автомобиль, в котором передвигался Маркарян. По данным СМИ, блогер прятался в багажнике авто и пытался пересечь границу.
Своей вины в преступлении Маркарян не признает. На заседании по избранию ему меры пересечения он возражал против заключения под стражу.
08:02:10 29-08-2025
Молодой, здоровый, гражданин России, а почему он тут? По здоровью?
09:15:53 29-08-2025
Гость (08:02:10 29-08-2025) Молодой, здоровый, гражданин России, а почему он тут? По здо... на СВО нехватка таких.