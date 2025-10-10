Застрявший на два месяца в Охотском море россиянин предстанет перед судом

Мужчина дрейфовал в море больше 50 дней, вместе с ним находились сын и друг, оба погибли

10 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Михаил Пичугин, более двух месяцев скитавшийся на лодке в Охотском море, будет привлечен к ответственности за нарушение норм эксплуатации судна, что привело к человеческим жертвам. Об этом сообщило Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

Следствие установило, что в июле 2024 года подозреваемый предоставил в ГИМС МЧС фальсифицированный договор о приобретении катамарана, где намеренно указал недостоверные данные о неисправности двигателя "Байкат 470". Впоследствии, во время плавания, двигатель вышел из строя, экипаж потерял управление и на длительный срок был обречен на дрейф в море.

На борту находились двое взрослых и подросток 15 лет. Несмотря на поисковую операцию с использованием авиации, пропавших не удалось обнаружить сразу. Лишь 14 октября катамаран нашли у побережья Камчатки – из всей группы выжил лишь один, 46-летний Пичугин. Тела погибших, скончавшихся от переохлаждения и голода, находились на борту судна.