Завораживающий оранжевый закат запечатлели жители Барнаула. Фото

Небо окрасилось в яркие оттенки, а затем его заволокли облака

30 августа 2025, 14:05, ИА Амител

Фото: предоставлено читателем amic.ru

Вечером 29 августа небо над Барнаулом окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Пройти мимо такого заката, не полюбовавшись им, было невозможно. Предлагаем посмотреть снимки, которыми поделился читатель amic.ru.

Фото: amic.ru

А вот таким закатное небо увидел наш корреспондент. Ближе к концу дня небосвод начал темнеть и становиться ярко-красным, а затем его и вовсе заволокли облака.

Напомним, что сейчас в краевой столице теплый солнечный день, и она празднует свой 295-летний юбилей со дня образования. Ознакомиться с полной афишей праздничных мероприятий можно здесь.