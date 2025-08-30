НОВОСТИОбщество

Завораживающий оранжевый закат запечатлели жители Барнаула. Фото

Небо окрасилось в яркие оттенки, а затем его заволокли облака

30 августа 2025, 14:05, ИА Амител

Фото: предоставлено читателем amic.ru

Вечером 29 августа небо над Барнаулом окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Пройти мимо такого заката, не полюбовавшись им, было невозможно. Предлагаем посмотреть снимки, которыми поделился читатель amic.ru.

Фото: amic.ru

А вот таким закатное небо увидел наш корреспондент. Ближе к концу дня небосвод начал темнеть и становиться ярко-красным, а затем его и вовсе заволокли облака.

Напомним, что сейчас в краевой столице теплый солнечный день, и она празднует свой 295-летний юбилей со дня образования. Ознакомиться с полной афишей праздничных мероприятий можно здесь

Барнаул

Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

14:57:29 30-08-2025

Гамма грушевое вина самоделишного.
Вкуснотишша!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЕК

08:51:57 31-08-2025

это прощалось Лето...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров