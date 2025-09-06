Зеленский отказался приехать в Москву

При этом он утверждает, что якобы готов к встрече в любом формате

06 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Я не могу отправиться в Москву», – сказал Зеленский.

При этом он утверждает, что якобы готов к встрече в любом формате.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским и пригласил его в Москву. Он отметил, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.