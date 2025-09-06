НОВОСТИПолитика

Зеленский отказался приехать в Москву

При этом он утверждает, что якобы готов к встрече в любом формате

06 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. 

«Я не могу отправиться в Москву», – сказал Зеленский. 

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским и пригласил его в Москву. Он отметил, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:08:21 06-09-2025

Пока дядя Трамп не рассердится 😄

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:17 06-09-2025

Ну Путин в Киев тоже не поедет

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:26 06-09-2025

Гость (14:24:17 06-09-2025) Ну Путин в Киев тоже не поедет... Пусть встречаются на линии фронта.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:06:45 06-09-2025

Гость (14:24:17 06-09-2025) Ну Путин в Киев тоже не поедет... Да ему кроме Аляски и Китая никуда.
😁

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:48 08-09-2025

Кхм... (20:06:45 06-09-2025) Да ему кроме Аляски и Китая никуда. 😁... Кроме золотого миллиарда хоть куда

  0 Нравится
Ответить
