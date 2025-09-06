Зеленский отказался приехать в Москву
06 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Я не могу отправиться в Москву», – сказал Зеленский.
При этом он утверждает, что якобы готов к встрече в любом формате.
Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским и пригласил его в Москву. Он отметил, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.
14:08:21 06-09-2025
Пока дядя Трамп не рассердится 😄
14:24:17 06-09-2025
Ну Путин в Киев тоже не поедет
18:51:26 06-09-2025
Гость (14:24:17 06-09-2025) Ну Путин в Киев тоже не поедет... Пусть встречаются на линии фронта.
20:06:45 06-09-2025
Гость (14:24:17 06-09-2025) Ну Путин в Киев тоже не поедет... Да ему кроме Аляски и Китая никуда.
😁
09:44:48 08-09-2025
Кхм... (20:06:45 06-09-2025) Да ему кроме Аляски и Китая никуда. 😁... Кроме золотого миллиарда хоть куда