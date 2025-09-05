Безвиз с Китаем, мост в КНДР, поставки газа. О чем Путин говорил на заседании ВЭФ

Российский лидер рассказал о планах развития Арктики и Дальнего Востока, международных отношениях и украинском вопросе

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем и Северной Кореей, "Силе Сибири – 2" и украинском вопросе. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ".

Об экономике

Если ключевую ставку резко снизить, будут расти цены.

Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к показателям не выше 4-5%.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

Уровень бедности в России с 2014 по 2024 год упал с 11,3 до 7,2%.

Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года.

В экономике России нет стагнации.

В уровне дефицита бюджета России нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка низкая.

Расходы российского бюджета растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.

О Дальнем Востоке

Развитие Дальнего Востока и Сибири – приоритет России на XXI век.

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.

Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.

Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.

Правительству поручено утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

О транспорте

В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманную.

Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.

О трансарктическом коридоре

Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.

О демографии

На Дальнем Востоке необходимо создать все условия, чтобы россияне хотели там жить.

Средняя зарплата на Дальнем Востоке за десять лет выросла в 2,5 раза и превысила 100 тыс. рублей.

На Дальнем Востоке девять лет подряд наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.

О строительстве

Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.

Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.

Необходимо распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе без учета возраста родителей.

О международных отношениях

Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией.

Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, ждут не дождутся возможности вернуться.

Протекционизм – это вред для тех, кто проводит такую политику.

О "Силе Сибири – 2"

Цены будут рыночными и рассчитываться фактически по такой же формуле, как и при поставках в Европу.

Это взаимовыгодный проект.

О безвизе с Китаем

Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.

Оно будет способствовать резкому росту числа туристических поездок и сближению двух стран.

Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

