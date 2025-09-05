НОВОСТИПолитика

Безвиз с Китаем, мост в КНДР, поставки газа. О чем Путин говорил на заседании ВЭФ

Российский лидер рассказал о планах развития Арктики и Дальнего Востока, международных отношениях и украинском вопросе

05 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем и Северной Кореей, "Силе Сибири – 2" и украинском вопросе. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ".

Об экономике

  • Если ключевую ставку резко снизить, будут расти цены.
  • Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к показателям не выше 4-5%.
  • Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.
  • Уровень бедности в России с 2014 по 2024 год упал с 11,3 до 7,2%.
  • Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года.
  • В экономике России нет стагнации.
  • В уровне дефицита бюджета России нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка низкая.
  • Расходы российского бюджета растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.

О Дальнем Востоке

  • Развитие Дальнего Востока и Сибири – приоритет России на XXI век.
  • Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
  • Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.
  • Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.
  • Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.
  • Правительству поручено утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

О транспорте

  • В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманную.
  • Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.

О трансарктическом коридоре

  • Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Санкт-Петербурга во Владивосток.
  • Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.

О демографии

  • На Дальнем Востоке необходимо создать все условия, чтобы россияне хотели там жить.
  • Средняя зарплата на Дальнем Востоке за десять лет выросла в 2,5 раза и превысила 100 тыс. рублей.
  • На Дальнем Востоке девять лет подряд наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.

 О строительстве

  • Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.
  • Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.
  • Необходимо распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе без учета возраста родителей.
Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О международных отношениях

  • Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией.
  • Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, ждут не дождутся возможности вернуться.
  • Протекционизм – это вред для тех, кто проводит такую политику.

О "Силе Сибири – 2"

  • Цены будут рыночными и рассчитываться фактически по такой же формуле, как и при поставках в Европу.
  • Это взаимовыгодный проект.

О безвизе с Китаем

  • Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.
  • Оно будет способствовать резкому росту числа туристических поездок и сближению двух стран.
  • Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

Об Украине и ее экс-президенте Януковиче

  • Украина ставит задачу вступления в Евросоюз, это ее законный выбор.
  • Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.
  • Решение Украины по НАТО нельзя рассматривать без оглядки на интересы РФ.
  • Россию не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.
  • Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.
  • Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.
  • Путин готов к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла.
  • Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Вряд ли в Киеве будет на это политическая воля.
  • Москва – лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

