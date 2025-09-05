Безвиз с Китаем, мост в КНДР, поставки газа. О чем Путин говорил на заседании ВЭФ
Российский лидер рассказал о планах развития Арктики и Дальнего Востока, международных отношениях и украинском вопросе
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем и Северной Кореей, "Силе Сибири – 2" и украинском вопросе. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ".
Об экономике
- Если ключевую ставку резко снизить, будут расти цены.
- Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к показателям не выше 4-5%.
- Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.
- Уровень бедности в России с 2014 по 2024 год упал с 11,3 до 7,2%.
- Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года.
- В экономике России нет стагнации.
- В уровне дефицита бюджета России нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка низкая.
- Расходы российского бюджета растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.
О Дальнем Востоке
- Развитие Дальнего Востока и Сибири – приоритет России на XXI век.
- Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
- Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.
- Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.
- Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.
- Правительству поручено утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.
О транспорте
- В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманную.
- Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.
О трансарктическом коридоре
- Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Санкт-Петербурга во Владивосток.
- Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.
О демографии
- На Дальнем Востоке необходимо создать все условия, чтобы россияне хотели там жить.
- Средняя зарплата на Дальнем Востоке за десять лет выросла в 2,5 раза и превысила 100 тыс. рублей.
- На Дальнем Востоке девять лет подряд наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.
О строительстве
- Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.
- Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.
- Необходимо распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе без учета возраста родителей.
О международных отношениях
- Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией.
- Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, ждут не дождутся возможности вернуться.
- Протекционизм – это вред для тех, кто проводит такую политику.
О "Силе Сибири – 2"
- Цены будут рыночными и рассчитываться фактически по такой же формуле, как и при поставках в Европу.
- Это взаимовыгодный проект.
О безвизе с Китаем
- Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.
- Оно будет способствовать резкому росту числа туристических поездок и сближению двух стран.
- Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
Об Украине и ее экс-президенте Януковиче
- Украина ставит задачу вступления в Евросоюз, это ее законный выбор.
- Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.
- Решение Украины по НАТО нельзя рассматривать без оглядки на интересы РФ.
- Россию не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.
- Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.
- Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.
- Путин готов к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла.
- Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Вряд ли в Киеве будет на это политическая воля.
- Москва – лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
