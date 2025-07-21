Зеленский озвучил планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле
По мнению украинского лидера, странам нужно больше динамики в переговорах для окончания конфликта
21 июля 2025, 23:31, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл повестку переговоров, которые Киев предложил провести Москве в Стамбуле. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания [конфликта]. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров", – заявил украинский политик.
Зеленский уточнил, что представители Киева готовятся к новому раунду переговоров. В ходе него будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей, возможной встрече лидеров двух стран.
10:02:44 22-07-2025
Озабоченный Зеленский, мнит о себе лидера.. почти уничтожил (не своё) государство - украину.. А шанс ещё есть, просто надо согласиться на переговорах под лЮбые условия.. Но поскольку отдал руководство в чужие руки.. ему уже не позволят на условиях России.
10:24:43 22-07-2025
бла бла бла
а порт Роттердама сейчас усиленно готовят к приему подлодок, крейсеров итд итп под НАТО короче адаптируют вовсю. Германия Франция и Британия заключили военный союз и сделали единую границу и пути для военной техники. Прокладывают связь развертывают общую спутниковую группировку нападения, готовят помещения ТЦК для общей мобилизации своих граждан, готовят аэродромы подскока, завозят снаряды на базы итд итп. Война ориентировочно начнется общим ударом НАТО по Калининграду а со стороны черного моря турция ударит по Крыму плюсом они попытаются начать войну в закавказье и кавказе. То что вякает киевский террорист - лапша вам на уша
сша кстати думаю в эту войну нато с РФ не полезут - они из за лужи смотреть будут с попкорном все это и если нато начнет побеждать то могут полезть
10:35:22 22-07-2025
майор (10:24:43 22-07-2025) бла бла блаа порт Роттердама сейчас усиленно готовят к п... Поэтому надо уже сейчас ядеркой, а не тити мять с переговорным фотом
10:47:30 22-07-2025
5 (10:35:22 22-07-2025) Поэтому надо уже сейчас ядеркой, а не тити мять с переговорн... это им как раз и нужно. Они в ответ на тебя всю свою несписанную в утиль ядерку и грязные бомбы вывалят
Нет ядерка сейчас ничего не решит. Политика руководства России сегодня правильная - молотить не спеша и потихоньку. Затяжной войны не вывезет ни один бюджет нато а Россия вывозит это легко. Время работает на нас. Поэтому мое мнение - не отличать страны нато от зоны сво и проводить все ровно также как с украиной не применяя даже орешник. Просто хреначить фабами и солнцепеками и двигать фронт на запад - к океану и при этом делать ставку на агитацию - европейцы сами вышвырнут своих макронов и нато в утиль
12:18:42 22-07-2025
майор (10:24:43 22-07-2025) бла бла блаа порт Роттердама сейчас усиленно готовят к п... А что ядерную триаду уже отменили? Галоперидолу примите.