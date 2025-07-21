Зеленский озвучил планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле

По мнению украинского лидера, странам нужно больше динамики в переговорах для окончания конфликта

21 июля 2025, 23:31, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл повестку переговоров, которые Киев предложил провести Москве в Стамбуле. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания [конфликта]. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров", – заявил украинский политик.

Зеленский уточнил, что представители Киева готовятся к новому раунду переговоров. В ходе него будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей, возможной встрече лидеров двух стран.