СМИ: новые переговоры России и Украины могут пройти 24-25 июля
Они должны состояться в Стамбуле
22 июля 2025, 07:34, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Очередные переговоры России и Украины могут пройти в Стамбуле 24–25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Идет согласование на 24–25 июля", – сказал он.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле: в ходе него поднимут вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.
Предыдущие переговоры проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.
Комментарии 0