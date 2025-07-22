СМИ: новые переговоры России и Украины могут пройти 24-25 июля

Они должны состояться в Стамбуле

22 июля 2025, 07:34, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Очередные переговоры России и Украины могут пройти в Стамбуле 24–25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Идет согласование на 24–25 июля", – сказал он.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле: в ходе него поднимут вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.

Предыдущие переговоры проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.