Зеленский сделал важное заявление накануне саммита Путина и Трампа
Президент Украины сказал, что военный конфликт пора заканчивать
15 августа 2025, 21:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске. Украинский лидер подчеркнул, что военный конфликт в Донбассе необходимо завершать, и выразил надежду, что Россия предпримет соответствующие шаги, а США окажут содействие в этом процессе, пишет "МК".
Зеленский сообщил, что ожидает доклада украинской разведки о текущих намерениях России и ее подготовке к предстоящим переговорам. Он отметил, что ставки в этой ситуации крайне высоки, и выразил надежду, что встреча на Аляске откроет путь к реальному миру и создаст условия для содержательного диалога в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.
«Главное, чтобы эта встреча дала возможность честного мира и серьезного разговора между всеми сторонами», – заявил украинский президент.
Это заявление прозвучало на фоне напряженных ожиданий относительно возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, которые могут повлиять на ситуацию вокруг Украины. Зеленский, который не был приглашен на переговоры на Аляске, тем не менее рассчитывает, что их результаты позволят продвинуться в урегулировании конфликта на востоке Украины.
