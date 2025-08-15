Зеленский сделал важное заявление накануне саммита Путина и Трампа

Президент Украины сказал, что военный конфликт пора заканчивать

15 августа 2025, 21:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске. Украинский лидер подчеркнул, что военный конфликт в Донбассе необходимо завершать, и выразил надежду, что Россия предпримет соответствующие шаги, а США окажут содействие в этом процессе, пишет "МК".

Зеленский сообщил, что ожидает доклада украинской разведки о текущих намерениях России и ее подготовке к предстоящим переговорам. Он отметил, что ставки в этой ситуации крайне высоки, и выразил надежду, что встреча на Аляске откроет путь к реальному миру и создаст условия для содержательного диалога в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

«Главное, чтобы эта встреча дала возможность честного мира и серьезного разговора между всеми сторонами», – заявил украинский президент.

Это заявление прозвучало на фоне напряженных ожиданий относительно возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, которые могут повлиять на ситуацию вокруг Украины. Зеленский, который не был приглашен на переговоры на Аляске, тем не менее рассчитывает, что их результаты позволят продвинуться в урегулировании конфликта на востоке Украины.