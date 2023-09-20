С пробками могли бы справиться регулировщики, но в обычные дни на дорогах их слишком мало

20 сентября 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Каждое утро и вечер в будни Барнаул стоит в 8-10 балльных пробках (кстати, выходные тоже порой не бывают исключением). Однако утро понедельника, 18 сентября, оказалось на самом деле добрым и неординарным: барнаульцы (и журналисты amic.ru) заметили, что участки дорог, где обычно скапливаются многокилометровые мучительные пробки, оказались значительно свободнее. Вечером история повторилась. Некоторые барнаульцы связали отсутствие заторов с инаугурацией губернатора Виктора Томенко и усилением основных улиц сотрудниками ГИБДД, которые эффективно направляли потоки транспорта на проблемных перекрестках. На сутки город забыл, что такое серьезные пробки, но теперь люди в комментариях в соцсетях пишут: такую практику нужно ввести на постоянной основе. Возможно ли это, разбирался amic.ru.

Почему 18 сентября в Барнауле исчезли пробки?

Новая рабочая неделя для барнаульцев началась действительно неожиданно: заторов на проспекте Ленина ни в утреннее, ни в вечернее время не было вообще, на Калинина и Строителей были, но не такие серьезные, как обычно, да и начинались они значительно позже привычного. При этом участники дорожного движения в соцсетях сообщали о большом количестве сотрудников ДПС на перекрестках, которые грамотно регулировали потоки транспорта. Возникло предположение, что усиление могло быть связано с инаугурацией переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко и прибывших по этому случаю важных гостей. Читатели amic.ru в чат-боте телеграм-канала издания выступили с предложением организовать работу ГИБДД в таком формате до того момента, пока не отремонтируют мост на Новом рынке.

"Если поставили столько сотрудников ГИБДД, почему так не делать в другие дни, чтобы люди могли быстрее добраться на работу и обратно. Выясните в ГИБДД, почему нельзя поставить регулировщиков на наиболее загруженных участках, чтобы мы все вздохнули", – написал в чат-бот в телеграм-канале информагентства amic.ru Дмитрий.

По этому вопросу редакция amic.ru отправила запрос в Госавтоинспекцию. В ведомстве еще готовят ответ, но источник в ГИБДД города Барнаула подтвердил, что 18 сентября на дороги вывели в 6-7 раз больше человек, чем обычно. Если в среднем на патрулировании дорог краевой столицы задействованы два взвода, а это порядка 40 человек (по двое на один экипаж), то в день инаугурации для усиления были выведены инспекторы, у которых этот день был выходным, а также привлекли кабинетных работников. В общей сложности регулировкой занимались более 250 человек.

"Такая практика существует в праздничные дни, по случаю приезда высокопоставленных людей, но на постоянной основе работа в таком режиме просто невозможна. Инспекторы работают посменно – 2/2, и люди должны отдыхать. Кроме того, встанет и вся "бумажная работа" по линии ГИБДД. А это выдача водительских удостоверений, постановка транспорта на учет, работа Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, пропаганда безопасности дорожного движения", – объясняет amic.ru действующий сотрудник ГИБДД.

О том, что на каждый перекресток инспекторов не напастись, говорит и заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов. Но в этом и нет острой необходимости, отмечает эксперт, – с заторами, убежден он, нужно бороться иначе.

"Регулировщик смотрит, с какой стороны собирается затор и этому направлению дает больше времени для движения. Их привлекают для разрешения заторов из-за аварии или для организации движения в случае приезда высокопоставленных лиц. Такая практика – по всей России. Безусловно, это способствует уменьшению пробок, но все же регулировка движения – не основная функция сотрудников ГИБДД. Ее должны выполнять светофоры. Но из-за того что они настроены на усредненную транспортную ситуацию, оптимальное регулирование осуществлять не получается", – говорит Сергей Павлов.

А как тогда можно решить ситуацию с заторами в Барнауле?

Сергей Павлов убежден, что ситуацию с пробками в Барнауле улучшится благодаря интеллектуальной транспортной системе, которая, по сути, должна заменить собой регулировщика. Ее внедрение в краевой столице стартовало в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022-м: первый умный светофор заработал в прошлом году на пересечении Попова и Энтузиастов. Как ранее сообщал amic.ru, всего на улицах нашего города появятся сотни умных устройств и все они будут контролировать потоки автомобилей с учетом интенсивности движения и распределять транспорт.

К интеллектуальной транспортной системе, помимо светофоров, относятся камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое все эти приборы объединяет в единую систему и позволяет ими управлять. Кроме того, она позволит оценивать эффективность работы общественного транспорта Барнаульской агломерации, влияние погодных условий на дорожную обстановку.

"Ситуацию на дорогах корректируют с помощью этого оборудования, в первую очередь – видеодатчиков. Их устанавливают заблаговременно перед перекрестком, чтобы следить за обстановкой на дороге. Как только пробка достигает определенной протяженности, этому направлению включается зеленый свет. Когда на другом направлении появляются автомобили, право проезда переходит на ту дорогу", – объясняет Сергей Павлов.

В этом году на внедрение системы в Барнаульской городской агломерации было направлено около 86,8 млн рублей. Еще 50 миллионов освоили годом ранее. Полный ввод системы в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года, сообщала в начале сентября пресс-служба мэрии.

При этом Сергей Павлов подчеркивает, что у каждого перекрестка есть определенная пропускная способность, "выше которой не прыгнуть". В случае большого скопления транспорта с нескольких направлений даже при интеллектуальной транспортной системе в любом случае будет возникать затор.

"И здесь уже никак не оптимизируешь, потому что больше машин просто не пройдет. Хоть регулировщик будет работать, хоть датчики. Ситуация на проспекте Ленина и Калинина улучшится, когда откроют мост на Новом рынке. Но Павловскому тракту это серьезно не поможет. Часть автомобилистов будут выбирать направления объезда, но в часы пик это направление все равно будет стоять, потому что Индустриальный район интенсивно застраивается, здесь появилось очень много новых зданий", – считает эксперт.

Кардинально (журналисты amic.ru только предполагают) ситуацию с пробками может решить метро, которого в городе пока не предвидится. А значит, тем, кто не готов к жестким зимним заторам, надо пересаживаться на общественный транспорт, но с ним тоже все непросто. Что творится в автобусах в Барнауле – читайте в материале "Двери работают на выход. Барнаульцы сквозь слезы жалуются на общественный транспорт".