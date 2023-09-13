Двери работают на выход. Барнаульцы сквозь слезы жалуются на общественный транспорт
Люди умоляют увеличить количество автобусов на 20-м маршруте или запустить новый
13 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Барнаульцы, проживающие в районе Взлетной, Балтийской и Сиреневой, жалуются, что не могут уехать утром в центр города. С этих остановок, расположенных на улице Попова, чтобы добраться до проспекта Ленина все стараются втиснуться в автобусы 20-го маршрута. Но в часы пик двери у транспортных средств работают только на выход, потому что они приезжают сюда уже переполненными. Об этом в чат-бот в телеграм-канале информагентства amic.ru написала Мария.
А что случилось с общественным транспортом?
Люди сообщают, что проблема с общественным транспортом не решается уже не первый год, а с учетом разрастающихся как грибы после дождя новостроек ситуация стала просто невыносимой. И это еще не началась зима, а с наступлением холодов все только усугубится.
"Я проживаю на улице Сиреневой. Проблема с транспортом в нашем густонаселенном районе сложилась давно. Но в этом году стало просто невыносимо. Домов в округе все больше, и поток пассажиров увеличился. И все стараются уехать на двадцатке, у которой конечная остановка находится в поселке Лесном. Но к тому моменту, когда автобус доезжает до нас, он уже переполненный. Двери работают только на выход, так как они просто не закрываются", – рассказывает читательница.
Она добавляет, что такая проблема происходит ежедневно в будни с 07:00 до 08:30. И если раньше перерывы между автобусами 20-го маршрута составляли не более семи минут, то с сентября 2023 года его приходится ждать минимум 20. 12 сентября на остановке под проливным дождем люди стояли полчаса. По словам Марии, кондуктор объяснила, что один автобус сломался, другой не выпустили на линию, потому что просто некому работать. И эта ситуация повторяется регулярно, как день сурка.
"Люди, которым нужно уехать, кричат: имейте совесть, продвиньтесь в салон. А двигаться некуда, там уже как селедок в банке. Кое-как по 5-7 человек встаем на ступеньки, кондуктор кричит: "Пока не выйдете, автобус дальше не поедет". И он реально стоит 2-3 минуты, пока кто-то из пассажиров не психанет и не выйдет. А ведь всем на работу, опаздываем. Едем друг на друге, битком, хуже скота. Новая остановка, кондуктор кричит: "Не ломайте двери, вы сейчас все повыпадываете". Люди пихаются, ругаются. Одному наступили на ногу, другого зажало дверью. И все это в страшной духоте. Все без масок, потому что если ее надеть, гарантированно упадешь в обморок. Представьте, насколько у нас увеличится заболеваемость ковидом, гриппом, ОРВИ, ведь сейчас начинается сезон простуды", – переживает жительница Барнаула.
Разве из этих районов можно добраться только на двадцатке?
Читательница уточняет, что, помимо маршрута № 20, на проспект Ленина еще можно уехать на 53-м автобусе. Но он долго петляет по Барнаулу и путь на нем, например, до медуниверситета по пробкам занимает 1,5-2 часа, при этом двадцатка едет минут 40-50.
"Поэтому 53-й ходит полупустой. Чтобы мне добраться до работы к 08:00, получается, что из дома мне надо выйти в 06:00. Но в это время, например, еще закрыты детские сады, школы. А в наших районах в основном молодые семьи и у всех дети. Их, естественно, нужно с утра туда отвести", – объясняет Мария.
Раньше поток пассажиров разгружал 19-й маршрут, у которого конечная была на Шумакова, но его сократили. Есть еще 110-й, но и его нужно ждать как минимум 50 минут. Согласно данным traffic22.ru, на линию выходят всего 2-3 транспортных средства, отмечает Мария. Десятку, она утверждает, вообще не помнит, когда последний раз видела, – настолько их мало.
"Я обращаюсь к губернатору Виктору Томенко, мэру города Вячеславу Франку, помогите нам, умоляю. Я верю, что вы не бросите нас в беде!" – просит помощи у властей женщина.
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09:25:12 13-09-2023
Почему люди жалуются в телеграмм? Да по тому, что даже дозвониться в комитет по транспорту не возможно. Они просто не берут трубку, лично я два дня звонил , один день почти подряд. Но ни кто, ни разу не ответил. А сейчас ещё и проезд поднимут 100% так как всё подорожало. Во многих газелях нет терминалов и люди переводят деньги на левые номера. Если нет терминала , можете спокойно выходить не оплачивая, такой транспорт работать не может по закону
09:25:19 13-09-2023
"Поэтому 53-й ходит полупустой".... 53-й не ходит полупустой, там точно такая же ситуация, когда люди не могут войти и автобус проезжает мимо остановок.. Этой сейчас проблема не только 20-ки, а вообще всех маршрутов. Надо решать по всем направлениям
10:15:50 13-09-2023
Гость (09:25:19 13-09-2023) "Поэтому 53-й ходит полупустой".... 53-й не ходит полупустой... Может, на Балтийской он и полупустой, потому что там конечная рядом, а к Юрина он приезжает битком уже.
09:26:40 13-09-2023
Булаев ,что скажет по этому поводу?
09:37:08 13-09-2023
Гость (09:26:40 13-09-2023) Булаев ,что скажет по этому поводу?... до следующих выборов просьба не беспокоить
10:12:17 13-09-2023
Гость (09:26:40 13-09-2023) Булаев ,что скажет по этому поводу?... Я же говорил, что после выходных вы о нем ничего не услышите. Все, золотой мальчик язычок на полочку положил.
10:22:51 13-09-2023
Гость (10:12:17 13-09-2023) Я же говорил, что после выходных вы о нем ничего не услышит... Ошибаетесь, сейчас он лично проедет в час пик на 20 и 53 и авторитетно выскажется, что да, мол есть проблема, надо создавать свой МУП, закупать больше автобусов, нанимать больше водителей, платить им по 80 тыс руб. хотя бы и тогда все будет хорошо
10:59:21 13-09-2023
Гость (10:22:51 13-09-2023) Гость (10:12:17 13-09-2023) Я же говорил, что после в... Забыли написать, что для этого надо поднять оплату за проезд.
10:28:12 13-09-2023
Гость (10:12:17 13-09-2023) Я же говорил, что после выходных вы о нем ничего не услышит... Но с другой стороны действующего губернатора поддержало 76% края, значит не все так плохо с общественным транспортом, в том числе и в Барнауле, получается наговаривают
10:56:32 13-09-2023
Гость (10:28:12 13-09-2023) Гость (10:12:17 13-09-2023) Я же говорил, что после в... 76% - не достаточно удебительно, вот 90% и более - уже убедительно
09:28:47 13-09-2023
53 полупустой?Мария, Вы точно ездили в 53?
09:48:13 13-09-2023
Мария (09:28:47 13-09-2023) 53 полупустой?Мария, Вы точно ездили в 53?... Так она садится на Балтийской ... Вторая остановка от конечной...
09:30:17 13-09-2023
Комплексный подход к решению проблем общественного транспорта заключается в том, что с выделением полос необходимо было увеличивать количество общественного транспорта, чтобы простимулировать людей пересаживаться с личных авто. Иначе теряется смысл от "выделенок". И общественному транспорту не особо помогли, и частникам жизнь изрядно усложнили. Короче, все как всегда...
09:31:35 13-09-2023
Ситуация с транспортом в городе не простая, но и не самая плохая. В 90-е было гораздо проблематичнее, кто помнит. Вопрос на контроле властей, все делается для того, чтобы улучшить ситуацию, но простых решений, сами понимаете, нет. Что можно посоветовать сейчас в моменте: 1) Сменить работу ближе к дому, 2) Сменить квартиру ближе к работе, 3) Купить автомобиль или пользоваться услугами такси (хотя это не совсем выход, т.к. в пробке тоже люди теряют кучу времени, порой не меньше), 4) Выбирать иные маршруты ОТ, может где-то пешочком прогуляться до более удобного, 5) Пораньше выходить из дома и закладывать больше времени на поездку
09:39:39 13-09-2023
Гость (09:31:35 13-09-2023) Ситуация с транспортом в городе не простая, но и не самая пл... Честно говоря, в 90-х было лучше, я помню. А ваш совет сменить квартиру просто шедеврален сам по себе и достоин любого депутата госдумы ( ну или пациента психбольницы)...
09:53:05 13-09-2023
Гость (09:39:39 13-09-2023) Честно говоря, в 90-х было лучше, я помню. А ваш совет смени... На самом деле совет о том, что нужно сменить жилье ближе к работе - самый лучший. И он может касаться не только района нашего города, самого города, но даже региона. Весь мир так живет - люди перемещаются жить туда, где труд оплачивается лучше до тех пор, пока ситуация не выравнивается. Мобильность трудовых ресурсов - основа жизнеспособности и конкурентоспособности экономики. Оседлые трудовые ресурсы в наше динамичное время - это тупиковая ветвь. Как бы кому-то ни приятно было жить в одном месте, для развития экономики это плохо.
10:01:53 13-09-2023
Гость (09:39:39 13-09-2023) Честно говоря, в 90-х было лучше, я помню. А ваш совет смени... Так вообще-то во всем остальном мире люди живут там, где работают, а вовсе даже не наоборот. И это нормально - менять жилье при смене работы. Но у нас, как известно, свой особый путь. К чему он приводит, наглядно видно по данной новости)
10:27:17 13-09-2023
Гость (10:01:53 13-09-2023) Так вообще-то во всем остальном мире люди живут там, где раб... Расскажи это моей двоюродной сестре и её мужу, которые, живя в Германии и работая в DHL, на работу/с работы тратят по 3 часа в день.
10:59:04 13-09-2023
Гость (10:27:17 13-09-2023) Расскажи это моей двоюродной сестре и её мужу, которые, живя... Я без понятия, что там за ситуация у вашей сестры с ее мужем, и почему они ездят, а не снимут жилье ближе - может, им, как понаехам, сложно найти работу и\или жилье. Может, в районе, где они работают, жилье стоит в пять раз дороже. Но натягивать единичный пример на глобус общей тенденции - не очень хорошая идея. Если среднестатистическому иностранцу предложат отличную работу в другом городе\другом районе города - он переедет. И либо снимет жилье, либо купит. У нас же это до сих пор почти нонсенс.
12:38:19 13-09-2023
Гость (10:59:04 13-09-2023) Я без понятия, что там за ситуация у вашей сестры с ее мужем... А вы прямо исследования проводили? Опросы и прочее? Это дурная практика, с потолка выводы брать.
12:58:59 13-09-2023
Гость (12:38:19 13-09-2023) А вы прямо исследования проводили? Опросы и прочее? Это дурн... Это известный факт, коему уже много лет) Весь мир кочует, люди могут поработать в одной стране, потом уехать в другую, и т.д. За работой. Как и тот факт, что наши сограждане очень привязаны к квартире-ипотеке-гдеродилсятамипригодился и т.д. И только нынешняя молодежь, которую тут так принято ругать, стала более легкой на подъем. Если для вас это новость, то при чем тут я?)
14:02:06 13-09-2023
Гость (12:58:59 13-09-2023) Это известный факт, коему уже много лет) Весь мир кочует, лю... Если перефразировать известную поговорку, то получиться: что немцу хорошо, то русскому смерть. Не забывайте о масштабах нашей страны и сравнивайте с масштабами микроскопических европейских стран. Не так то просто в наших условиях бросить все и сорваться с места неизвестно куда и неизвестно за чем.
14:37:13 13-09-2023
Гость (14:02:06 13-09-2023) Если перефразировать известную поговорку, то получиться: что... Да боже мой, чем по расстояниям отличаются от нас Америка, Канада, Австралия?) Что смертельного в переезде в Новосибирск? Так рассуждать, то и учиться куда-то ехать - это ужас-ужас. Тем не менее дети едут, и даже живы остаются.
02:22:47 14-09-2023
Гость (12:58:59 13-09-2023) Это известный факт, коему уже много лет) Весь мир кочует, лю... Это якобы факт известен только вам.
10:18:56 13-09-2023
Гость (09:39:39 13-09-2023) Честно говоря, в 90-х было лучше, я помню. А ваш совет смени... Что было лучше в 90-х? Я учился в Политехе 1999-2004, так еще с первого курса поговорку помню "Проще в *опу всунуть глобус, чем у ЦУМа сесть в автобус". Все тоже самое было, 24-й, экспресс который, на Солнечной поляне (конечной) уже набивался и дальше шел без остановок до пл.Октября. Летом люди в обморок падали, а зимой обморозиться можно было в этих Икарусах, с гармашкой и без. В ЛиАЗах газовая камера, т.к. весь выхлоп в салон.
10:37:25 13-09-2023
Гость (10:18:56 13-09-2023) Что было лучше в 90-х? Я учился в Политехе 1999-2004, так ещ... Да-да, так и было. Бывало, везешь ватман с чертежами размера А1 (скрученный в трубу для прочности) в таком автобусе сдавать преподу в Полутех. А привозишь жеваную салфетку, препод говорит, мол чертежи хорошие, но что Вы товарищ студент делали с ватманом, почему он так ужасно выглядит? Так, я ж в автобусе ехал утром, товарищ преподаватель, не снижайте оценку за это
12:54:24 13-09-2023
Гость (10:18:56 13-09-2023) Что было лучше в 90-х? Я учился в Политехе 1999-2004, так ещ... Вот и я училась в Политехе 1994-1999. Ездила на 24-ом, садилась на Солнышке (пересечение Юрина и Кавалерийской). И утром уже не сядешь, хотя это вторая или третья остановка от конечной. Поэтому нужно было сначала доехать до конечной. И оттуда уже ехать. И от политеха тоже не уедешь после занятий. Автобусы МИМО просто проезжали, не сажая студентов (у тех проездные, невыгодно студентов возить). Поэтому мы шли до меда или еще дальше и оттуда уезжали. И да, зимой нужно было вязанные носки надевать в обувь, иначе пальцы отмерзали, пока едешь в холодном автобусе.
12:13:01 13-09-2023
Гость (09:39:39 13-09-2023) Честно говоря, в 90-х было лучше, я помню. А ваш совет смени... Вмешаюсь. Фигово было в 90-ых. Вообще не уехать. Мы на конечную ехали, чтобы там точно попасть в автобус. Т.е. ездили в окружную, платя два раза за проезд, либо покупая проездной.
10:13:02 13-09-2023
Гость (09:31:35 13-09-2023) Ситуация с транспортом в городе не простая, но и не самая пл... Это, я так понимаю, изощрённое чиновничье хамство?
12:29:27 13-09-2023
Гость (09:31:35 13-09-2023) Ситуация с транспортом в городе не простая, но и не самая пл... В 90-ые каждые пять минут ходили 19, 31, 20, потом 53 добавился. Были еще 13 и 37, а так же маршрутки 49, 30.
13:46:28 13-09-2023
Гость (12:29:27 13-09-2023) В 90-ые каждые пять минут ходили 19, 31, 20, потом 53 добави... Это позднее стало - в 00-е
09:43:28 13-09-2023
Это не только автобусов мало - это еще и народу стало гораздо больше. Люди с новых кварталов на Балтийской, Взлетной. Ускова, Северо-Власихинской стекаются на Попова, там ходят большие автобусы. По новым кварталам ездят только маршрутки, большие автобусы в некоторых местах не проедут вовсе. Узкие дороги, на которые посадили кучу домов. А что будет, когда полностью застроят огромный участок перед аэропортом? Личные авто - пробки, нет личных авто - битком набитые автобусы, которых от аэропорта вообще нет, только маршрутки. Кто давал разрешения на строительство новых спальных районов должен был соображать, к чему это приведет. Пусть теперь расхлебывает.
09:53:27 13-09-2023
ыть (09:43:28 13-09-2023) Это не только автобусов мало - это еще и народу стало горазд... Вы это серьезно? Про расхлебывать?) Да тот, кто на этом наварился, скорее всего, уже давно не здесь. А ежели здесь, то плевать хотел на ваши проблемы. Проблемы негров шерифа, как известно...
10:00:02 13-09-2023
ыть (09:43:28 13-09-2023) Это не только автобусов мало - это еще и народу стало горазд... Они работают по принципу, сначала делаем, смотрим, что вышло, потом думаем дальше. И вообще, решаем проблемы по мере их поступления. А "проблема" - это не начальная стадия какого-то вопроса, а прям критическая фаза уже. А пока терпимо все, не критично)
09:43:49 13-09-2023
И пришло на выборы 16 процентов избирателей, включённых в список.
09:54:34 13-09-2023
Вот потому (09:43:49 13-09-2023) И пришло на выборы 16 процентов избирателей, включённых в сп... Вы хотите сказать, что ежели бы выборы выиграл Булаев, то проблема с транспортом тут же была бы решена? Или что?
10:02:59 13-09-2023
Вот потому (09:43:49 13-09-2023) И пришло на выборы 16 процентов избирателей, включённых в сп... Вот! Вот! Значит все всем довольны! В том числе общественным транспортом! Нефиг ныть!
11:16:06 13-09-2023
Гость (10:02:59 13-09-2023) Вот! Вот! Значит все всем довольны! В том числе общественным... Нет, просто люди НАСТОЛЬКО не верят в то, что могут поменять что-то, что попусту не тратят на эти чужие игрища время.
09:45:51 13-09-2023
Верните 19 маршрут! Это реально решит проблему и даст возможность людям уехать в центр. К тому же, Томенко обещал запустить автобус к новой поликлинике на Лазурной, которая должна открыться в октябре.
09:50:36 13-09-2023
Гость (09:45:51 13-09-2023) Верните 19 маршрут! Это реально решит проблему и даст воз... Просьба Томенко до следующих выборов не беспокоить! Вот потом перед выборами он опять пообещает....
09:59:26 13-09-2023
Гость (09:50:36 13-09-2023) Просьба Томенко до следующих выборов не беспокоить! Вот пото... Наоборот, он сейчас воодушевлен и готово свернуть горы!
10:02:30 13-09-2023
Гость (09:45:51 13-09-2023) Верните 19 маршрут! Это реально решит проблему и даст воз... Держитесь там, лазуряне и балтийцы, помощь идет, вопрос решается, нужно набраться терпения, все будет, но позже
09:53:45 13-09-2023
А ничего уже не скажет, выборы прошли.
09:54:56 13-09-2023
Верните 19 маршрут, верните 17 маршрут и уделите внимание маршруту 75, с Шумакова в центр также не уехать, ждешь 75 по полчаса, на Шумакова он приходит уже полный, а сейчас ещё правило ввели расчет при входе, а заходят практически на каждой остановке до Водоканала, рассчитывает водитель по долгу и вместо 30 минут до центра едешь целый час.
10:30:48 13-09-2023
Ольга (09:54:56 13-09-2023) Верните 19 маршрут, верните 17 маршрут и уделите внимание ма... Нет, пусть лучше вернут маршрут 24э, что б как в советское время, чтобы с Поляны по центра за 20 минут с ветерком без остановочек
12:18:08 13-09-2023
Гость (10:30:48 13-09-2023) Нет, пусть лучше вернут маршрут 24э, что б как в советское в... Да, помню такой маршрут. Но там на конечной нужно было садиться. Иначе, на Солнышке уже не влезешь в автобус, они мимо шли заполненные.
09:57:06 13-09-2023
Для начала нужно, что бы Шеломенцев Антон Андреевич и Ведяшкин Валерий Иванович начали добираться на работу и с работы общественным транспортом, а не на личном и служебном. В рабочее время на чем угодно, тут уж не горожанам решать. А то как они будут решать проблемы городского транспорта, если не знают как он выглядит.
10:35:21 13-09-2023
Алексей (09:57:06 13-09-2023) Для начала нужно, что бы Шеломенцев Антон Андреевич и Ведяшк... Я надеюсь, вы понимаете, что этого не будет никогда? Лайки вы, конечно, соберете. А правда в том, что сейчас никто проблему с транспортом решать не будет. Так что, как ни крути, реальных пути для людей только два - искать жилье ближе к работе или работу ближе к жилью, либо покупать машину и договариваться с работодателем об удобном графике, чтобы не попадать в пробки. Ну либо использовать что-то типа бла-бла-кара, но для тех, кто едет в оду сторону в городе.
10:02:04 13-09-2023
Теперь на исправление ситуации надеяться не приходится, выборы уже позади. А те, кто обещал исправить ситуацию с транспортом, ушли в тень, и вроде, как и не обязаны выполнить свои предвыборные обещания - их же народ не поддержал. Т.ч. совет о смене "работы-жилья", обозначенный выше, более рационален в сложившихся обстоятельствах. :)
10:11:32 13-09-2023
В 7:00 на пл. Спартака стоит, как минимум, 3-4 автобуса 20-ки. Водители сидят, курят в салоне, чего-то ждут... а в это время народ уехать из спальников в Центр не может. Разве это эффективное управление? Кстати, про курение. Вечером на Попова на подъезде к Павловскому всегда пробка. Водители 20-ки, не стесняясь, хамски курят в салоне, не смотря на набитый народом автобус...
12:20:41 13-09-2023
Гость (10:11:32 13-09-2023) В 7:00 на пл. Спартака стоит, как минимум, 3-4 автобуса 20-к... Замечания им делайте. Как правило реагируют. Можно еще позвонить по указанным в салоне телефонам, чтоб втык водителю дали. Помогает иногда.
02:27:09 14-09-2023
Гость (12:20:41 13-09-2023) Замечания им делайте. Как правило реагируют. Можно еще позво... А чего минусуете? Ну терпите тогда и маты, и вонь. Раз ничего делать вам не хочется.
12:20:51 13-09-2023
Гость (10:11:32 13-09-2023) В 7:00 на пл. Спартака стоит, как минимум, 3-4 автобуса 20-к... Именно так, с 35м автобусом точно так же, едем, задыхаемся, что с конечной, что в дороге!! Репортаж про 8 утра, а вот буквально вчера не могла выйти на ост Панфиловцев, по дороге в центр, давка дикая в 12 часов ДНЯ!!!
10:11:46 13-09-2023
Да, с общественным транспортом беда в Барнауле. Я не понимаю причин, по которым убрали 2 ОЧЕНЬ востребованных маршрута: 17 и 19. Где мозги у людей???
10:15:06 13-09-2023
Езжу на 20-ке с Цветочной и подписываюсь под каждым словом. Добраться до работы и обратно - пытка!
10:18:59 13-09-2023
" Верните..., сделайте..., наладьте..., наведите...пустите.. " )))) "Спасение утопающих, дело самих утопающих" (с)
10:27:31 13-09-2023
Надежды на администрацию от ЕР нет. КПРФ продалась окончательно. Призывать их к решению бесполезно. Надо самим организовываться.
10:39:11 13-09-2023
Купите квартиру на Партизанской и ходите на работу пешком. Я так делаю.
10:53:28 13-09-2023
Гость (10:39:11 13-09-2023) Купите квартиру на Партизанской и ходите на работу пешком. Я... Отличный совет! А еще лучше - купить 5 квартир - в каждом районе города по одной. Тогда можно устраиваться на любую работу в городе в любом районе и везде будет рядом и везде в пешей доступности
11:35:30 13-09-2023
Гость (10:39:11 13-09-2023) Купите квартиру на Партизанской и ходите на работу пешком. Я... Самый беспонтовый совет)))). Лично я привык каждые 3 года менять работу, чего мне каждые 3 года и квартиру менять? Бред же!
12:08:16 13-09-2023
Гость (11:35:30 13-09-2023) Самый беспонтовый совет)))). Лично я привык каждые 3 года ме... Не меняйте, катайтесь через весь город туда-сюда, теряйте время и нервы, может вам нравится, никто не против
12:19:14 13-09-2023
Гость (10:39:11 13-09-2023) Купите квартиру на Партизанской и ходите на работу пешком. Я... Ага, а я из дома работаю, по удаленке. И что, всем теперь на удаленку переходить?
12:24:02 13-09-2023
Гость (10:39:11 13-09-2023) Купите квартиру на Партизанской и ходите на работу пешком. Я... Или переезжайте в Москву, там прекрасное метро - пробок нет, и поезда подъезжают каждые полторы минуты в час пик. Но не всем такие советы подходят.
11:06:44 13-09-2023
Гость (09:25:12 13-09-2023) Почему люди жалуются в телеграмм? Да по тому, что даже дозво... Я написала туда письмо, вчера получила ответ))) Просила увеличить время движения 20 маршрута. Так как последний со Спартака выезжает в 21,04 и потом не уехать. На, что пришел ответ водителям надо отдыхать и нет запчастей и все такое))) Самое интересное остальные маршруты дольше ездят и я думаю у них тоже есть проблемы, а тут поставили это во главу. Но например до поселка Лесной, больше вообще ни на чем не доедешь, а такси в вечернее время уже 700 рублей
11:20:25 13-09-2023
Гость (11:06:44 13-09-2023) Гость (09:25:12 13-09-2023) Но например до поселка Лесной, больше вообще. Вам сейчас посоветуют продать коттедж, почку, взять ипотэку и купить в красивой 25-тиэтажке евродвушку с видом на соседнюю красивую 25-этажку, чтоб ездить поближе... на радость строительно-административной ОПГ нашего города.
11:35:00 13-09-2023
Гость (11:20:25 13-09-2023) Вам сейчас посоветуют продать коттедж, почку, взять ипотэку ... Знаете, ирония иронией, но покупать дом в по сути, загородном поселке, и при этом надеяться, что будешь ездить на ОТ - точно не в наших реалиях. Только машина, увы. Или даже не одна, по числу работающих членов семьи( А ОТ в редких случаях, когда машина не на ходу. Собственно, ответ на жалобу это подтверждает - ничего менять они в принципе не собираются.
12:35:37 13-09-2023
Гость (11:35:00 13-09-2023) Знаете, ирония иронией, но покупать дом в по сути, загородно... Вы сейчас кому это рассказываете? Ежедневно езжу на 203 с пересадкой на 20... хотелось бы, чтобы на 203 работал большой автобус... но пока что обхожусь вообще без автомобиля, и полно народу, котоый думает так же. Это ведь не "элитные" посёлки с 3 рядами колюки под напряжением и вооружённой охраной.. просто дома на земле.
12:52:20 13-09-2023
Гость (12:35:37 13-09-2023) Вы сейчас кому это рассказываете? Ежедневно езжу на 203 с пе... Так и я не про элитные поселки. Но если ваш дом на земле находится там, откуда не выбраться - то варианты? Ездить зимой на 203, да еще с пересадками - это точно очень на любителя.
11:29:48 13-09-2023
Купите автомобиль. 2000 рублей в неделю. Все довольны, все везде успевают, в школу, на работу , в детский сад, утром, вечером, ночью...такси не нужно, автобус не нужен. Всё отлично!)
12:16:24 13-09-2023
Гость (11:29:48 13-09-2023) Купите автомобиль. 2000 рублей в неделю. Все довольны, все в... 2000 в неделю (8000 в месяц) это только бензин, а еще расходы на техобслуживание, ремонт, ОСАГО, налог, мойки, штрафы, парковки. Плюс автомобиль, если новый, теряет в цене каждый год прилично так. Все это сложите и разделите на количество км, который вы проезжаете за год. Расчеты вас неприятно удивят.
12:31:39 13-09-2023
Гость (12:16:24 13-09-2023) Гость (11:29:48 13-09-2023) Купите автомобиль. 2000 ру... Так с этим никто и не спорит - за удобства, как правило, нужно платить. Квартплата в квартире нормальной площади в нормальном ЖК тоже будет не такая, как за барак. Но для жителей пригородных поселков машина - это необходимость. Даже если ее эксплуатация дороже, чем ОТ.
12:31:41 13-09-2023
Гость (12:16:24 13-09-2023) Гость (11:29:48 13-09-2023) Купите автомобиль. 2000 ру... Да складываю-складываю. Езжу каждый день))). Но я лучше буду тратиться на свой комфорт, чем ежедневно по несколько раз в день испытывать неудобство в переполненном ОТ, где мне будут рвать колготки, портить обувь (и настроение в том числе :-) )), где я буду вдыхать ароматы немытых пассажиров, курево водителя, слушать мать кондуктора .... можно долго еще перечислять все "прелести" ОТ в Барнауле ))
19:14:55 13-09-2023
Гость (11:29:48 13-09-2023) Купите автомобиль. 2000 рублей в неделю. Все довольны, все в... И проехать не возможно из-за таких доморощенных ездецов
12:11:24 13-09-2023
Гость (11:06:44 13-09-2023) Гость (09:25:12 13-09-2023) Почему люди жалуются в тел... Для жителей отдаленных поселков наличие автомобиля обязательно. На нем вы должны доехать до первой перехватывающей парковки, оставить там свой автомобиль и далее передвигаться по городу на ОТ. Так в теории в крупных мегаполисах происходит
11:18:20 13-09-2023
Я верю, что вы не бросите нас в беде! --- без комментариев
11:47:08 13-09-2023
Гость (11:18:20 13-09-2023) Я верю, что вы не бросите нас в беде! --- без комментариев... В бидэ не бросят, это точно
11:28:45 13-09-2023
Все эти недовольства понятны, но бессмысленны. Так как ответственные люди, сейчас чай пьют и не знают о том, что здесь народ негодует. Есть претензии пишите сюда: dorkom@barnaul-adm.ru
11:35:04 13-09-2023
Невидимая рука рынка! матьмояженщина...
11:41:12 13-09-2023
Пока у нас один из депутатов не уничтожил ОТ было более менее, до 2000-х транспорт ходил нормально.
12:14:07 13-09-2023
гость (11:41:12 13-09-2023) Пока у нас один из депутатов не уничтожил ОТ было более мене... Не надо врать. В Барнауле ВСЕГДА были проблемы с ОТ. И в 70-ые, и в 80-ые, и в 90-е и т.д., и т.п. Всегда битком набитые автобусы. И люди, висящие на подножках.
11:48:16 13-09-2023
Да так вам и надо!!! Вас же всё устраивает! Чего тогда ноете??
12:24:36 13-09-2023
а где 10 новых трамваев которые должны уже с июня бороздить просторы Барнаула один показали в упаковке и тему закрыли
12:32:13 13-09-2023
Ситуация в городе с общественным транспортом ужасная! Автобусов на линии по мизеру, в автобусах и маршрутках накурено, давка, а уж как ездят.... Что люди могут травмы получить, некоторых водителей не волнует вообще!!! Как в этом году ходил наш дачный автобус (114), это вообще кошмар. По поводу автобуса 20, и 35 заодно. Пользоваться вынуждены регулярно, знаем, что выезжая с силикатного, автобусы уже просто полные, а у нас даже новостроек нет пока! Подъезда к Балтийской, эти автобусы набиваются страшно, и страшно прежде всего за людей, заложников чиновничей жадности и слепоты! Частники, сидящие на данных маршрутах, не хотят поднимать зарплату водителям, не говоря уже о приобретении достаточного количества машин, а чиновники в администрации конечно же не в курсе, что из этого следует...
12:41:50 13-09-2023
Нехватка автобусов связана с тем что не хватает водителей .т к одни уехали с Алтайского края .другие заболели Ковидом и умерли .третьим не устраивает зарплата .четвертые кто остался работать .работают с 5 утра до 23 ночи по 5 дней практически бес смены .вот такой вот расклад с транспортом .а молодежь не очень то стремиться идти на такую ответственную и опасную все время в напряжении работу .
12:50:18 13-09-2023
ну свой частный автомобиль точно не выход - стоять в пробках долго придется. Мотоцикл -это да. Пролезет через любую пробку по обочине
13:22:03 13-09-2023
Гость (12:50:18 13-09-2023) ну свой частный автомобиль точно не выход - стоять в пробках... Особенно с ноября по март ,ага, да
15:45:35 13-09-2023
Гость (13:22:03 13-09-2023) Особенно с ноября по март ,ага, да... э Он доставщик курей гриль- ему не холодно!
02:24:12 14-09-2023
Гость (12:50:18 13-09-2023) ну свой частный автомобиль точно не выход - стоять в пробках... Иди ты в пень! По обочине еще он будет ездить.
15:21:14 13-09-2023
Народ от вашего спора ничего не изменится это точно .надо искать выход ну например :метро пора делать как в Москве не подземное а верховой на высоте 15метров на магнитной подушке.собрать подписи обратиться к Собянин у всем городом наверняка поможет.а наше руководство им этого ненадо.оне сегодня СДЕСЬ завтра в Испании на ПМЖ.тот же главный архитектор.... Новые микрорайоны строится а все по старинке ни парковок ни велосипедных и пешеходных дорожек.посмотрите как пешеходы ходят ширина дорожек 1 метр да ещё через каждые 20метров люк.это дурдом какой-то.да их за такую работу как врагов народа в каменоломни пожизненно.только вред от таких работников
18:05:38 13-09-2023
Молодёжь не хочет работать водителями автобусов. Поэтому и не хватает ОТ на линии
18:07:25 13-09-2023
Молодёжь не хочет работать на автобусах
18:40:56 13-09-2023
Умаляйте дальше
19:09:16 13-09-2023
Вы в Крыму посмотрите: новый транспорт, люксовые брэнды, стоимость услуг ниже. А в Барнауле автохлам добивают. Кто за это отвечает - сидят в кабинетах, на улице с людьми годами не видятся, в отличие от В.Н.Баварина, и добираются не на общественных маршрутах. Газельки + большие автобусы, электротранспорт в лизинг при ставке 0 на 3 года взять не дают нормальным людям. Голосуем дальша
19:12:22 13-09-2023
Виктор (18:07:25 13-09-2023) Молодёжь не хочет работать на автобусах... Где Вы, любезный, автобусы видели? Автохлам убивают до последнего, не говоря про электротранспорт
20:47:19 13-09-2023
Транспорт УЖАСНЫЙ в городе. Был во многих городах России. Ездил специально в часы пик на общественном. Ответственно заявляю в Брн самый убогий транспорт. С работы доехать сплошной стресс, при условии что удалось втиснуться в автобус. Про 20ку все верно в комментах пишут. 19 зря убрали это точно. Скоро станет ещё хуже, когда район в сторону аэропорта застроят. Нужно привлечь внимание федеральных властей к этой проблеме. Местные не хотят решать этот вопрос
10:30:36 20-09-2023
Гость (10:28:12 13-09-2023) Гость (10:12:17 13-09-2023) Я же говорил, что после в... 76 %0проголосовавших, а не жителей края, голосовало 30% от жителей края, то есть за губера реально проголосовало чуть больше 20% жителей региона
16:29:59 20-09-2023
Гость (10:30:36 20-09-2023) Гость (10:28:12 13-09-2023) Гость (10:12:17 13-09-2023... Да и то это в основном бюджетники по указке руководства проголосовали за Томенку, как им сказали.