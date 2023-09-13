Люди умоляют увеличить количество автобусов на 20-м маршруте или запустить новый

13 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы, проживающие в районе Взлетной, Балтийской и Сиреневой, жалуются, что не могут уехать утром в центр города. С этих остановок, расположенных на улице Попова, чтобы добраться до проспекта Ленина все стараются втиснуться в автобусы 20-го маршрута. Но в часы пик двери у транспортных средств работают только на выход, потому что они приезжают сюда уже переполненными. Об этом в чат-бот в телеграм-канале информагентства amic.ru написала Мария.

А что случилось с общественным транспортом?

Люди сообщают, что проблема с общественным транспортом не решается уже не первый год, а с учетом разрастающихся как грибы после дождя новостроек ситуация стала просто невыносимой. И это еще не началась зима, а с наступлением холодов все только усугубится.

"Я проживаю на улице Сиреневой. Проблема с транспортом в нашем густонаселенном районе сложилась давно. Но в этом году стало просто невыносимо. Домов в округе все больше, и поток пассажиров увеличился. И все стараются уехать на двадцатке, у которой конечная остановка находится в поселке Лесном. Но к тому моменту, когда автобус доезжает до нас, он уже переполненный. Двери работают только на выход, так как они просто не закрываются", – рассказывает читательница.

Она добавляет, что такая проблема происходит ежедневно в будни с 07:00 до 08:30. И если раньше перерывы между автобусами 20-го маршрута составляли не более семи минут, то с сентября 2023 года его приходится ждать минимум 20. 12 сентября на остановке под проливным дождем люди стояли полчаса. По словам Марии, кондуктор объяснила, что один автобус сломался, другой не выпустили на линию, потому что просто некому работать. И эта ситуация повторяется регулярно, как день сурка.

"Люди, которым нужно уехать, кричат: имейте совесть, продвиньтесь в салон. А двигаться некуда, там уже как селедок в банке. Кое-как по 5-7 человек встаем на ступеньки, кондуктор кричит: "Пока не выйдете, автобус дальше не поедет". И он реально стоит 2-3 минуты, пока кто-то из пассажиров не психанет и не выйдет. А ведь всем на работу, опаздываем. Едем друг на друге, битком, хуже скота. Новая остановка, кондуктор кричит: "Не ломайте двери, вы сейчас все повыпадываете". Люди пихаются, ругаются. Одному наступили на ногу, другого зажало дверью. И все это в страшной духоте. Все без масок, потому что если ее надеть, гарантированно упадешь в обморок. Представьте, насколько у нас увеличится заболеваемость ковидом, гриппом, ОРВИ, ведь сейчас начинается сезон простуды", – переживает жительница Барнаула.

Разве из этих районов можно добраться только на двадцатке?

Читательница уточняет, что, помимо маршрута № 20, на проспект Ленина еще можно уехать на 53-м автобусе. Но он долго петляет по Барнаулу и путь на нем, например, до медуниверситета по пробкам занимает 1,5-2 часа, при этом двадцатка едет минут 40-50.

"Поэтому 53-й ходит полупустой. Чтобы мне добраться до работы к 08:00, получается, что из дома мне надо выйти в 06:00. Но в это время, например, еще закрыты детские сады, школы. А в наших районах в основном молодые семьи и у всех дети. Их, естественно, нужно с утра туда отвести", – объясняет Мария.

Раньше поток пассажиров разгружал 19-й маршрут, у которого конечная была на Шумакова, но его сократили. Есть еще 110-й, но и его нужно ждать как минимум 50 минут. Согласно данным traffic22.ru, на линию выходят всего 2-3 транспортных средства, отмечает Мария. Десятку, она утверждает, вообще не помнит, когда последний раз видела, – настолько их мало.

"Я обращаюсь к губернатору Виктору Томенко, мэру города Вячеславу Франку, помогите нам, умоляю. Я верю, что вы не бросите нас в беде!" – просит помощи у властей женщина.

Если вы хотите поделиться с нами новостью или темой, которая вас волнует, вы можете связаться с редакцией с помощью бота в Telegram @more_newsbot