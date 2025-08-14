Жара до +29 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 14 августа
Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с
14 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Потепление до +29 градусов днем 14 августа прогнозируют синоптики Алтайского гидрометцентра.
Согласно их ожиданиям, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле – от +25 до +27 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6–11 м/с.
10:39:58 14-08-2025
Скоро всё равно станет холодно , последние дни и хорошо, жара надоело, которая наступила в апреле , пусть уходит Аминь
10:55:27 14-08-2025
Гость (10:39:58 14-08-2025) Скоро всё равно станет холодно , последние дни и хорошо, жар... Чтоб у вас зимой выше-45 не поднималось!
11:02:19 14-08-2025
Гость (10:55:27 14-08-2025) Чтоб у вас зимой выше-45 не поднималось!... Скоро холода осень и зима, хочется или нет пора признавать, и смирится что лето заканчивается минимум до мая , так что летите в Дубай и живите там , а мы рады что лето и жара скоро закончится, дышать легче наконец-то станет, 16 дней и сентябрь урааа
13:02:24 14-08-2025
Ну не в Дубай, а куда поближе улечу и буду жить до весны. А ты колотись тут от холода.
13:26:15 14-08-2025
Гость (13:02:24 14-08-2025) Ну не в Дубай, а куда поближе улечу и буду жить до весны... В Тай собрался? К бабоподобным мужикам? Это твой выбор. Бгг
11:04:18 14-08-2025
Гость (10:55:27 14-08-2025) Чтоб у вас зимой выше-45 не поднималось!... Живи в Дубае тогда , раз любишь длинное лето и жару
12:42:30 14-08-2025
Аноним (11:04:18 14-08-2025) Живи в Дубае тогда , раз любишь длинное лето и жару ... Живи на таймыре если любишь холодищу летом