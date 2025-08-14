Жара до +29 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 14 августа

Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с

14 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Потепление до +29 градусов днем 14 августа прогнозируют синоптики Алтайского гидрометцентра.

Согласно их ожиданиям, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле – от +25 до +27 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6–11 м/с.