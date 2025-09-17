Жарче, чем в августе. Бабье лето пришло в Барнаул
Фоторепортаж с теплых осенних улиц города
17 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru
В Барнауле, кажется, наступило настоящее бабье лето. Почти всю неделю температура воздуха в городе будет держаться в пределах +16…+20 °C, без осадков и с южным ветром.
По сравнению с последним месяцем лета, когда погода была гораздо капризнее и прохладнее, сентябрь подарил жителям города несколько дней яркого солнца и тепла.
Однако синоптики предупреждают: с 19 сентября в Барнауле ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха понизится до +16 °C, а осадки могут продолжаться до конца месяца. Так что стоит успеть насладиться теплом.
09:47:45 17-09-2025
+20 не жарче, чем в августе
13:13:47 17-09-2025
Вы же сами пейсали, что не будет никакого бабьего...
15:32:31 17-09-2025
Какие бабы - такое и лето)