НОВОСТИОбщество

Жарче, чем в августе. Бабье лето пришло в Барнаул

Фоторепортаж с теплых осенних улиц города

17 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

В Барнауле, кажется, наступило настоящее бабье лето. Почти всю неделю температура воздуха в городе будет держаться в пределах +16…+20 °C, без осадков и с южным ветром.

По сравнению с последним месяцем лета, когда погода была гораздо капризнее и прохладнее, сентябрь подарил жителям города несколько дней яркого солнца и тепла.

Однако синоптики предупреждают: с 19 сентября в Барнауле ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха понизится до +16 °C, а осадки могут продолжаться до конца месяца. Так что стоит успеть насладиться теплом.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:47:45 17-09-2025

+20 не жарче, чем в августе

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:47 17-09-2025

Вы же сами пейсали, что не будет никакого бабьего...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:31 17-09-2025

Какие бабы - такое и лето)

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров